13 de septiembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Salvador Zerboni se lleva la inmunidad con sus ancas de rana en “Top Chef VIP 4″

Con la eliminación del mexicano Paco Pizaña, el “reality show” de Telemundo inició su etapa culminante

13 de septiembre de 2025 - 9:31 PM

Salvador Zerboni fue el primer eliminado de "La casa de los famosos All-Stars". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El compañerismo en “Top Chef VIP 4″ ha llegado a sus niveles más bajos. A estas alturas de la competencia, nadie se alegra por el bien del otro.

Así quedó evidenciado esta noche, después de que el actor mexicano Salvador Zerboni se alzara con el beneficio de la inmunidad. El reto de la noche consistió en la confección de ancas de rana.

De salto en salto, el eterno villano llegó hasta la mesa de los jueces para presentar su platillo, “La Rana René”. Mientras tanto, a sus espaldas, el resto de participantes cruzaban los dedos para que algún error fuera reseñado.

“Todos conocemos o nos identificamos (con la rana René). He comido las ancas de rana fritas con vino blanco”, comenzó el intéprete. “Así que intenté hacerlas al vino blanco y estragón, algo muy sencillo con ajo negro para darle dulzor”, añadió.

En esta ocasión, Zerboni cambió su estrategia. A diferencia de otras veces, se presentó con una amplia sonrisa.

Frente a las cámaras del “reality show” el mexicano expuso: “Estos jueces van a juzgar platos, no personas, pero cuando una persona está alegre y emana alegría sí se ve reflejada”, detalló.

La primera en evaluar fue la chef Tita. “Me gusta tu rana René. Tiene buena cocción. Creo que lograste jugocidad por dentro, pero también la costrita de la piel, que también se come frita, está doradita”, comentó.

El chef Antonio De Livier y la chef Betty Vázquez coincidieron con su compañera. De esta manera, el primer eliminado de “La casa de los famosos All-Stars” se llevó los mejores comentarios del reto.

Aunque sus compañeros también entregaron buenos platillos, al final, “Aluche”, como es conocido en la industria del entretenimiento, se alzó con el beneficio de la inmunidad. Esta victoria llegó justo cuando el “reality show” entró en su etapa culminante con la despedida del modelo Paco Pizaña.

El gran ganador de “Top Chef VIP 4″ se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título. Las primeras temporadas de la competencia fueron conquistadas por Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
