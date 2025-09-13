Salvador Zerboni se lleva la inmunidad con sus ancas de rana en “Top Chef VIP 4″

El compañerismo en “Top Chef VIP 4″ ha llegado a sus niveles más bajos. A estas alturas de la competencia, nadie se alegra por el bien del otro.

Así quedó evidenciado esta noche, después de que el actor mexicano Salvador Zerboni se alzara con el beneficio de la inmunidad. El reto de la noche consistió en la confección de ancas de rana.

De salto en salto, el eterno villano llegó hasta la mesa de los jueces para presentar su platillo, “La Rana René”. Mientras tanto, a sus espaldas, el resto de participantes cruzaban los dedos para que algún error fuera reseñado.

“Todos conocemos o nos identificamos (con la rana René). He comido las ancas de rana fritas con vino blanco”, comenzó el intéprete. “Así que intenté hacerlas al vino blanco y estragón, algo muy sencillo con ajo negro para darle dulzor”, añadió.

En esta ocasión, Zerboni cambió su estrategia. A diferencia de otras veces, se presentó con una amplia sonrisa.

Frente a las cámaras del “reality show” el mexicano expuso: “Estos jueces van a juzgar platos, no personas, pero cuando una persona está alegre y emana alegría sí se ve reflejada”, detalló.

La primera en evaluar fue la chef Tita. “Me gusta tu rana René. Tiene buena cocción. Creo que lograste jugocidad por dentro, pero también la costrita de la piel, que también se come frita, está doradita”, comentó.

Aunque sus compañeros también entregaron buenos platillos, al final, “Aluche”, como es conocido en la industria del entretenimiento, se alzó con el beneficio de la inmunidad. Esta victoria llegó justo cuando el “reality show” entró en su etapa culminante con la despedida del modelo Paco Pizaña.

El gran ganador de “Top Chef VIP 4″ se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título. Las primeras temporadas de la competencia fueron conquistadas por Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad.