16 de septiembre de 2025
84°bruma
Juan Soler abandona “Top Chef VIP 4″ por un susto cardíaco

El actor argentino fue hospitalizado de emergencia en Colombia y no llegó a la final del “reality show” de Telemundo

16 de septiembre de 2025 - 5:47 PM

Juan Soler figuraba entre los favoritos para ganar la competencia. (Facebook)
El actor y presentador argentino Juan Soler, habría tomado una decisión inesperada al abandonar el “reality show” “Top Chef VIP 4″ de Telemundo durante la etapa final del proyecto.

Una complicación de salud, presuntamente un preinfarto, habría motivado la salida de Soler de la competencia.

La información fue confirmada por un allegado del intérprete en entrevista con la revista TVNotas.

Según aseguró la fuente, el actor ya experimentaba malestares físicos durante varias jornadas previas a su salida. La grabación en los estudios de Colombia resultó interrumpida ante el deterioro de su estado, hecho que demandó atención médica urgente.

“Tenía la presión altísima, no podía respirar cuando llegó al hospital”, indicó la publicación. La producción optó por detener la competencia, mientras el artista permanecía bajo observación.

El actor de 59 años habría acumulado días de agotamiento y molestias, atribuidos inicialmente al estrés del rodaje y a la presión propia de la competencia.

Un amigo del intérprete especificó en declaraciones para la revista: “Le costó mucho trabajo porque en verdad fueron meses de lucha día con día”, y agregó que el ambiente del programa también había resultado especialmente demandante para el elenco.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
