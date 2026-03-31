Jailyne Ojeda se despide de “La casa de los famosos”

La influencer y modelo Jailyne Ojeda se convirtió en la noche del lunes en la habitante eliminada de esta semana en la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

La concursante fue quien menos votos obtuvo del público, en una jornada en la que también estuvieron nominados Curvy, Stefano, El Divo, Fabio y Laura Zapata.

En el estreno de la sexta temporada, Ojeda fue la tercera habitante confirmada y fue la primera líder de esta edición.

Como parte de sus responsabilidades, a la creadora de contenido le tocó elegir al primer nominado de la semana, enviándolo directamente a la placa. Sin pasar por el sistema de nominación por puntaje, decidió que fuera Kenny Rodríguez.

Entre sus beneficios, además, estaba el no poder ser nominada, la llave de la “suite del líder” a la que subió junto a Laura Zapata y defender el poder de salvar a uno de los nominados.

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Previo a entrar al “reality”, la empresaria de 28 años se dio a conocer en las redes sociales por la venta de contenido exclusivo OnlyFans. La creadora de contenido es originaria de Indio, California. También posee ascendencia mexicana.

Es fundadora de la marca de ropa Snatched by Jailyne y CEO en Hair growth by Jailyne.

También es fanática de los deportes, en especial del béisbol y el fútbol.

La modelo protagonizó el video musical “Ella baila sola” de Peso Pluma, con quien se le vinculó sentimentalmente.