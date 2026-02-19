¿Quién es Jailyne Ojeda?: todo sobre la primera líder de “LCDLF6″

Con más de 14 millones de seguidores en Instagram, Jailyne Ojeda es una modelo y empresaria de 28 años, que saltó a la fama a través de la venta de contenido exclusivo OnlyFans.

La creadora de contenido es originaria de Indio, California. También posee ascendencia mexicana.

Es fundadora de la marca de ropa Snatched by Jailyne y CEO en Hair growth by Jailyne.

Fanática de los deportes, en especial del béisbol y el fútbol, es fanática de las Chivas del Guadalajara. Por si no fuera suficiente, su aspecto físico la ha llevado a ser comparada con Kim Kardashian.

La modelo protagonizó un video musical de su supuesto exnovio Peso Pluma. También formó parte del reparto del video musical de “Tus lágrimas”, canción del cantante Alfredo Olivas.

Ojeda estudió en Barbizon, una escuela de modelaje y actuación.

El paso de la empresaria por las redes sociales le ha generado muchos fanáticos, como los miles que tiene en X, donde suele escribir cosas relacionadas a su día a día. “Doy gracias a Dios todos los días y noches por todas mis bendiciones y por estar aquí en esta tierra. Por estar saludable y tener un techo y una hermosa familia que me ama y me apoya”, lee una de sus publicaciones.

Primera líder

En el estreno de la sexta temporada de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo, donde fue la tercera habitante confirmada, las cosas comenzaron a tensarse desde la primera noche. Mediante una dinámica denominada “La Llamada”, Ojeda se coronó como la primera líder.

Como parte de sus responsabilidades a la creadora de contenido le tocó elegir al primer nominado de la semana, enviándolo directamente a la placa. Sin pasar por el sistema de nominación por puntuaje, decidió que fuera Kenny Rodríguez, quién se mostró entre tranquilo y molesto por esta situación.

Entre sus beneficios, además, está el no poder ser nominada, la llave de la la “suite del líder” a la que subió junto a Laura Zapata y defender el poder de salvar a uno de los nominados.

Por otro lado, la “prueba semanal” encendió la tensión en la mansión. Zoe Bayona y Ojeda protagonizaron un momento de roces que dejó claro que la competencia está más intensa que nunca.