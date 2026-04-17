Madre de Josh Martínez aclara algunos puntos sobre el participante de “LCDLF6″

En un “reality” donde las lealtades cambian con cada nominación, el cubano ha sabido navegar las aguas turbulentas de la sexta temporada, consolidándose como una pieza clave tras unirse a los “Guerreros de la Luz”.

Amado por muchos y cuestionado por otros, Martínez ha mantenido a la audiencia al borde del asiento. Sus confrontaciones directas y su negativa a callar sus verdades lo han convertido en el habitante que nadie puede ignorar.

Su madre, Marlene, apareció recientemente en la mansión de “La Jefa” para reencontrarse con su hijo a través de la dinámica “La caja de las tentaciones”. Hoy, acudió a las redes sociales para aclarar algunos puntos sobre el primer latino en ganar la versión estadounidense de “Big Brother” en 2017.

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“Mira, Josh, lo que ven en televisión es Josh. Eso no es un personaje. Las personas que lo siguen del mundo americano, de su ‘shows’, de sus ‘realities’, saben que así es Josh”, comenzó.

El encierro y la curiosidad de cómo el mundo exterior vive la competencia, según Marlene, provocan que el creador de contenido se exalte.

“Mi mayor orgullo son mis hijos. Si ven a su papá entenderán a Joshua, me trato de contener mucho, pero mi esposo es lo que es Joshua. Joshua es su papá, pero con el corazón mío”, continuó.

Marlene, de la misma forma, aclaró que cuando su hijo se refiere a una compañera como “zorra”, significa que es “doble cara”. “Gracias a Dios él lo aclaró porque vivimos en un país que significa algo despectivo”.