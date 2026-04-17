Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madre de Josh Martínez aclara algunos puntos sobre el participante de “LCDLF6″

A través de sus redes sociales, Marlene aseguró que la personalidad de su hijo no tiene nada que ver con un personaje

17 de abril de 2026 - 9:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Josh Martínez es uno de los líderes del cuarto Agua. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con el respaldo de un campeonato en “Big Brother” y años de batallas en “The Challenge”, Josh Martínez aterrizó en “La casa de los famosos 6″ con una misión clara: demostrar que su estilo explosivo y auténtico también puede dominar el mercado hispano.

RELACIONADAS

En un “reality” donde las lealtades cambian con cada nominación, el cubano ha sabido navegar las aguas turbulentas de la sexta temporada, consolidándose como una pieza clave tras unirse a los “Guerreros de la Luz.

Amado por muchos y cuestionado por otros, Martínez ha mantenido a la audiencia al borde del asiento. Sus confrontaciones directas y su negativa a callar sus verdades lo han convertido en el habitante que nadie puede ignorar.

Su madre, Marlene, apareció recientemente en la mansión de “La Jefa” para reencontrarse con su hijo a través de la dinámica “La caja de las tentaciones”. Hoy, acudió a las redes sociales para aclarar algunos puntos sobre el primer latino en ganar la versión estadounidense de “Big Brother” en 2017.

“Mira, Josh, lo que ven en televisión es Josh. Eso no es un personaje. Las personas que lo siguen del mundo americano, de su ‘shows’, de sus ‘realities’, saben que así es Josh”, comenzó.

El encierro y la curiosidad de cómo el mundo exterior vive la competencia, según Marlene, provocan que el creador de contenido se exalte.

“Mi mayor orgullo son mis hijos. Si ven a su papá entenderán a Joshua, me trato de contener mucho, pero mi esposo es lo que es Joshua. Joshua es su papá, pero con el corazón mío”, continuó.

Marlene, de la misma forma, aclaró que cuando su hijo se refiere a una compañera como “zorra”, significa que es “doble cara”. “Gracias a Dios él lo aclaró porque vivimos en un país que significa algo despectivo”.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: