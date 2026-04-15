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Quién es Sol Abraham: llega visita a “La casa de los famosos 6″

La argentina se destaca por su carácter frontal, su sensibilidad y su capacidad para involucrarse intensamente en la convivencia

15 de abril de 2026 - 9:40 PM

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Solange Abraham saltó a la fama en 2011 tras su participación en la sexta temporada de "Gran hermano Argentina". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La casa de “Gran Hermano Argentina” volvió a apostar por figuras que dejaron huella y, en ese contexto, llegó Solange Abraham a “Gran Hermano Generación Dorada”. La misionera regresó al formato que la hizo conocida con la intención de demostrar que su historia dentro del “reality” todavía tiene capítulos por escribir.

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Durante su primera participación, Solange se destacó por su carácter frontal, su sensibilidad y su capacidad para involucrarse intensamente en la convivencia, cualidades que la convirtieron en una jugadora imposible de ignorar. Ahora, con mayor experiencia mediática y una fuerte presencia en redes sociales, buscará capitalizar ese aprendizaje para posicionarse estratégicamente dentro del juego.

Su ingreso generó expectativa tanto entre los seguidores históricos del programa como entre los nuevos espectadores, ya que representaba el regreso de una participante que entiende la dinámica del juego y no teme exponerse. En una edición que reúne perfiles fuertes y figuras conocidas, la presentadora apostó a combinar autenticidad, estrategia y emoción para intentar llegar más lejos que la primera vez.

Conócela

Solange Abraham (también conocida como Sol Abraham) es una reconocida conductora de televisión, modelo y figura de “realities” argentina, originaria de la provincia de Tucumán.

Tras su paso inicial por los “realities”, se consolidó como conductora en programas como “Fuera de eje” en FOX Sports, “Hoy ganás vos” y diversos espacios de entretenimiento.

En abril de 2026, fue elegida para participar en un intercambio televisivo en el que dejó “Gran Hermano Argentina” para sumarse temporalmente a "La casa de los famosos" en México.

Además de su trabajo en medios, es licenciada en gastronomía y ha desarrollado una faceta como empresaria y podcaster con su programa “El casting” en Spotify.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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