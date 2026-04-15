Quién es Sol Abraham: llega visita a “La casa de los famosos 6″

La casa de “Gran Hermano Argentina” volvió a apostar por figuras que dejaron huella y, en ese contexto, llegó Solange Abraham a “Gran Hermano Generación Dorada”. La misionera regresó al formato que la hizo conocida con la intención de demostrar que su historia dentro del “reality” todavía tiene capítulos por escribir.

Durante su primera participación, Solange se destacó por su carácter frontal, su sensibilidad y su capacidad para involucrarse intensamente en la convivencia, cualidades que la convirtieron en una jugadora imposible de ignorar. Ahora, con mayor experiencia mediática y una fuerte presencia en redes sociales, buscará capitalizar ese aprendizaje para posicionarse estratégicamente dentro del juego.

Su ingreso generó expectativa tanto entre los seguidores históricos del programa como entre los nuevos espectadores, ya que representaba el regreso de una participante que entiende la dinámica del juego y no teme exponerse. En una edición que reúne perfiles fuertes y figuras conocidas, la presentadora apostó a combinar autenticidad, estrategia y emoción para intentar llegar más lejos que la primera vez.

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Conócela

Solange Abraham (también conocida como Sol Abraham) es una reconocida conductora de televisión, modelo y figura de “realities” argentina, originaria de la provincia de Tucumán.

Tras su paso inicial por los “realities”, se consolidó como conductora en programas como “Fuera de eje” en FOX Sports, “Hoy ganás vos” y diversos espacios de entretenimiento.

En abril de 2026, fue elegida para participar en un intercambio televisivo en el que dejó “Gran Hermano Argentina” para sumarse temporalmente a "La casa de los famosos" en México.

Además de su trabajo en medios, es licenciada en gastronomía y ha desarrollado una faceta como empresaria y podcaster con su programa “El casting” en Spotify.