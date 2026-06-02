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Miguel Trelles presenta su nueva obra “Escombros/Asombros” en la Galería Petrus

La pieza representa la transformación arquitectónica de unos los espacios más icónicos del arte en Puerto Rico

2 de junio de 2026 - 12:15 PM

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Obra de Miguel Trelles. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El reconocido artista plástico puertorriqueño, Miguel Trelles, presentrá desde el martes, 2 de junio en Galería Petrus su más reciente obra titulada “Escombros/Asombros”, una pieza que es parte de una serie sobre las transformaciones en la arquitectura de varios espacios publicos dentro y fuera de Puerto Rico.

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En el caso de “Escombros/Asombros” refleja la transformación arquitectónica de uno de lugares más icónico del arte en Puerto Rico y reconoci miento mundial como los es el Museo de Arte de Ponce. La pieza retrata la deconstruccion del espacio en proceso de remodelación para devolverlo a la grandeza que siempre lo a caracterizado.

En el entorno de Martes de Galería y como parte de la apertura de la colectiva

“Colores Caribe”, “Escombros/Asombros” tendrá su primera “puesta en escena” este martes, 2 de junio a las 7:30 p.m., en la Galería Petrus en Santurce.

Además de obra de Trelles y las más recientes creaciones del gran maestro Antonio Martorell, en “Colores Caribe” podrá admirarse la interpretación plástica que de nuestra región geográfica realizan artistas como Carlos Cancio, Bobby Cruz, Carlos Dávila Rinaldi, Abey Charrón, Iván Alejandro Báez, Iván Girona, Jaime Suárez, Julianny Moyet Ortiz, Marcos Dávila Vicéns, Miguel Ángel Feba, Naimar Ramírez y Santiago Flores Charneco.

De Bobby Cruz, por ejemplo, destacan dos piezas de reciente factura en las que su visión del color en el Caribe es más que patente.

La Galería Petrus está localizada en el 726 de la calle Hoare, esquina Las Palmas, en Miramar. Para más detalles y para asistir a la apertura de la exposición puede comunicarse al 787-289- 0505 | 787-318-8993 o por correo electrónico a info@petrusgallery.com. También en Instagram y Facebook; galeriapetrus.

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Obras arte
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