La Galería Petrus se une al “chinchorrero” con exhibición de Miguel Trelles

Volver a casa después de una larga ausencia suele traer sorpresas. La imagen que se guarda en la memoria rara vez coincide por completo con la realidad que se encuentra al regresar. Esto fue lo que vivió el artista plástico Miguel Trelles en una visita reciente a Puerto Rico. El cambio que percibió no estaba en el paisaje físico, no se trataba de un árbol plantado o talado, ni de un edificio nuevo o demolido, sino en algo menos tangible: una energía distinta en la gente.

Esa nueva “vibración humana” despertó en Trelles una necesidad inmediata de crear. Tomó pinceles y lienzos para capturar, en trazos y colores, una escena poblada por siluetas que parecían reunirse para celebrar, enmarcadas por un edificio que, según describe, parecía un templo dedicado al entretenimiento.

De esta manera nació “Regreso a lo mío”, la nueva exposición de Trelles que acoge la Galería Petrus, cuyo espacio se envuelve, para la ocasión, en una atmósfera a tono con ese espíritu de festejo colectivo.

“Petrus se va de ‘chinchorreo’ para acompañar estas piezas en las que Miguel Trelles plasma y festeja a un pueblo efervescente, que se reúne y se reencuentra en un movimiento motivado por la cultura”, expresó Sylvia Villafañe, fundadora y propietaria de Galería Petrus, a través de declaraciones escritas.

La cita será el jueves 21 de agosto de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Ese día la Galería Petrus inaugurará en sus predios una casita de ‘chinchorreo’ con música, comida criolla y coctelería isleña.

De vuelta a esta muestra de trabajo reciente, Trelles, quien lleva años establecido en Nueva York expresó que “este verano ningún artista u observador de nuestra vida cultural isleña puede permanecer ajeno a los ritmos criollos que emanan de un coliseo céntrico al que el pueblo acude en tren, aunque solo sea para gozar del jolgorio en su plazoleta. Varios cuadros de ‘ALOMíO’ fungen como una crónica visual de los múltiples ambientes que allí se complementan: coliseo, pareja y ventetú”.