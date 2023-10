Con el propósito de explorar la presencia de la gente en diversos ambientes, tales como sus viviendas, el teatro y espacios públicos que frecuentamos en nuestro diario vivir, Miguel Trelles regresa con una serie de lienzos con los que busca enriquecer la lectura del estado anímico de los personajes, explica el artista en un comunicado de prensa. La cita será el jueves, 19 de octubre, a las 7:00 p.m. en la Galería Petrus, en Miramar.

Trelles, radicado en Nueva York, presentará sus obras más recientes, donde hace gala de su amor por el dibujo, de un trazo vital y de una sensibilidad cromática muy particular, según la reseña de la exposición. Se describe, además, que la muestra cuenta con cuadros como “El buzo de la cantina” y “Beltenebros: tras bambalinas”, donde el mundo del teatro se proyecta “como un ambiente misterioso, hasta sombrío, donde las personas se encaran al espectador o le dan la espalda”, aunque el espejo sirva para presentar una imagen borrosa de ellas. En otras telas, tales como “Encrucijada” y “La pinacoteca de la memoria”, las personas resultan anónimas porque el espacio de la plaza y el museo se tornan en protagonistas.

Durante una ausencia de varios años, en la que Puerto Rico y el mundo se han visto marcados por diversos fenómenos de gran envergadura, Miguel Trelles ha expuesto su obra en Chengdu (China), Miami (PINTA) y Nueva York (PS 109/El Barrio Artspace), señala el comunicado.

El artista es un pintor visual puertorriqueño con sangre cubana, artista residente del Centro Clemente Soto Vélez en el Lower East Side (Loisaida) de Manhattan, en Nueva York. Desde 2017 funge como director ejecutivo y artístico del Teatro LATEA (fundado en 1982), teatro fundamento de El Clemente y es cofundador y comisario de artes visuales del festival Borimix, Puerto Rico Fest.

Dentro de su trayectoria pictórica sobresale la serie “Chino-Latino”, inspirada en la pintura clásica china con referencias a la pintura precolombina y a la tradición de la pintura latinoamericana. A la par con la pintura, el artista cultiva la serigrafía, honrando la tradición puertorriqueña en este medio.

Actualmente, Miguel Trelles es profesor adjunto de varios recintos de City University of New York, principalmente en City Tech (artes visuales) y Baruch College (Modern Languages and Comparative Literature y Black and Latino Studies). También ha impartido clases de historia del arte en Hunter College (CUNY), Fairley Dickinson University (New Jersey) y en Tsingtao, Chengdu y Beijing, en China.

Cabe destacar que las pinturas de Trelles han sido expuestas en Miami, Rio de Janeiro, Lima, San Juan, Santo Domingo, La Habana, Tegucigalpa, Buenos Aires, Paris y Chengdu. Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de The Frost Art Museum (FIU) en Miami, El Museo del Barrio y Deutsche Bank en New York, La Fundación Gabarrón en Valladolid, El Museo de Arte de Ponce y El Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan.

Más información

La apertura de la exhibición será el jueves, 19 de octubre, a las 7:00 p.m. en la Galería Petrus, ubicada en el 726 de la calle Hoare, Esq. Las Palmas, en Miramar. (787) 289-0505