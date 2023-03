Empezó como un reto que se impuso a sí misma. Para una madre recientemente soltera, el mundo puede ser un lugar atemorizante, más aún en la década de 1990. Estudió educación, pero durante la mayor parte de su vida había sido ama de casa. Sus opciones parecían limitadas. Pero armada con su pasión por el arte, su habilidad innata para las ventas y una voluntad inquebrantable, Sylvia Villafañe se convirtió en galerista.

La Galería Petrus, en Santurce, no siempre fue la reconocida sede de grandes artistas que es hoy. Sus comienzos fueron mucho más modestos y trabajosos.

“En realidad yo no quería poner una galería. Yo lo que quería era tener una oficina cerca del colegio donde estudiaba mi niña, que en esa oficina yo iba a vender arte a mis personas cercanas”, explica Sylvia, sentada en una mesa en el edificio que ella misma ha convertido en uno de los espacios más importantes de la escena de arte local.

“Alquilo este lugar pequeño en la avenida Andalucía, en Puerto Nuevo. En ese tiempo esta avenida era famosa porque se inundaba. El sitio más bonito que había era el estudio de Willie Sepúlveda, y me establezco allí. Él fue el que me llevó a hacer que fuera una galería”, dice, rememorando al detalle sus difíciles primeros pasos.

Sylvia es una mujer de personalidad alegre y carácter fuerte. Se carga a sí misma con mucha seguridad, a pesar de no ser de gran estatura. Este día viste de negro, acentuando su presencia contra las paredes blancas de su galería. Lleva el pelo corto con tonos de rubio y enmarcan su rostro un par de espejuelos cuadrados de montura gruesa y oscura. Usa anillos con piedras enormes en cada mano que contrastan con su vestuario. Piensa y viste como galerista. Firme, pero cálida.

Su ingreso al mundo de las artes estuvo plagado de momentos fuertes que la han convertido en la respetada galerista que es hoy. Pero incluso dentro de esos momentos, han habido rayos de luz que le han mostrado el camino. Uno de esos rayos llegó temprano en su carrera.

“Da la casualidad que me conecto con un señor que tenía una imprenta que se llamaba Elmendorf. Yo fui para que me hiciera mis tarjetas y nos hicimos muy amigos, y él comenzó a enviarme artistas. Y el primer artista que me envió fue Miguel Trelles”. Los demás fueron llegando poco a poco. Hoy día, ha representado a algunos de los nombres más grandes del arte contemporáneo en Puerto Rico. Solo algunos: Martín García Rivera, Rafael Rivera Rosa, Antonio Martorell, Elizam Escobar, Carlos Dávila Rinaldi, Olga Albizu y Marta Pérez.

Sylvia dice que ve su gestión como una liberación de mujer. También reflexiona sobre cómo ha cambiado el mundo para las mujeres y los nuevos roles que estas han asumido en la sociedad, en parte gracias al trabajo de su generación. “Rompimos esquemas, no nos dejamos atar. Creemos en la liberación de la mujer y el emprendimiento en la mujer. Y combatimos silenciosamente la violencia psicológica”, explica.

Y añade: “Veníamos de una generación donde si no te casabas virgen decían que el velo se te caía cuando fueras al altar. En eso nos criamos y se rompieron todos esos estigmas. Lo que está haciendo la mujer hoy día, a todas las que hemos pasado todo eso, nos llena, nos nutre, y es bien importante que otras mujeres tengan el valor de hacerlo”.

LABOR FILANTRÓPICA

Su gesta no se limita a la curaduría y venta del arte, sin embargo. Sylvia también ha estado muy presente en la filantropía con iniciativas como Adopta Ahora, una entidad sin fines de lucro que promueve la adopción de niños y adolescentes entre 6 y 17 años. Una de las misiones de este proyecto es brindar a los niños y jóvenes un contacto temprano con las artes y la cultura a través de talleres.

“Tenemos talleres de fotografía, de buenos modales, de pintura, de dibujo, talleres de literatura y todo lo que sea cultura”, sostiene. “Yo creo que es esencial para todo ser humano el arte y la cultura porque te sana”.

El proyecto ha logrado conectar a varias familias con niños de distintas edades. De hecho, cada cierto tiempo algunos padres le envían fotografías y mensajes detallando los logros y el crecimiento de sus hijos. “Nuestro propósito es que cuando esos niños salgan al mundo, sean profesionales, puedan usar estas mismas herramientas que les estamos dando y que cuando ellos tengan sus hijos también les den estas herramientas de sanación”, narra.

Por su parte, Sylvia tiene muy claro cuál ha sido el rol más importante que han jugado las artes en su vida. “El arte ha sido un escudo para mí, para poder desarrollarme como ser humano”.

Su esperanza es ver a más mujeres rompiendo barreras y abriendo paso para una existencia más justa y equitativa. “La mujer boricua es fuerte, y las veo en su desarrollo, y veo que podemos dejar una huella bien grande. Y es importante porque las niñas de hoy no van a tener que pasar por lo que por nosotras pasamos”.

Ese legado es más grande que cualquiera de las obras de arte que cuelgan de sus paredes.