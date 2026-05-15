Cristian Porta: “Enfadada, triste y decepcionada” tras pleito con Yina Calderón

Luego de protagonizar uno de los momentos de alta tensión en las galas nocturas de “La casa de los famosos 6″ con la también panelista Yina Calderón y luego de que aparentemente cuestionaran su trabajo, Cristina Porta acudió a las redes sociales con un comunicado con el que exteriorizó su tristeza y decepción.

“En un medio lleno de gente que vive de aparentar, obsesionada con los ‘likes’ y los seguidores, yo prefiero seguir diciendo lo que pienso. Sin doblegarme, sin ser lambona y sin perder la profesionalidad. Qué tranquilidad da no deberle pleitesía a nadie. Ni lamer botas, ni callarme cosas para encajar. Y seguir ejerciendo mi profesión: comunicar”, comenzó sin dar nombres.

La periodista española resaltó que este año, “para evitar precisamente” que luego la acusen “de hacer campañas contra participantes”, no hace ni siquiera directos y se limita únicamente “a comentar en las galas lo que pasa en el programa”.

Comunicado de Cristina Porta tras pleito con Celinee Santos. (Suministrada)

“Por cierto, en 12 años trabajando en televisión jamás me han puesto una demanda. Creo que eso también habla de lo profesional que soy: directa, confrontativa cuando toca, pero siempre educada y sin hacerle daño a nadie”, resaltó.

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La exhabitante de la cuarta temporada reconoció que lo que más le lastima de este medio es que todavía cree que puede tener amigos.

“No aprendo. Me sobran dedos de una mano para contar a las personas que me han sido leales. Lamentablemente, aquí reina el interés. Y mientras se hacen fotos juntos y se aplauden delante de una cámara, por detrás se despedazan entre ellos”, señaló.

“Hoy estoy enfadada, triste y decepcionada. Pero conmigo la primera. Porque sigo abriendo mi corazón y siendo buena amiga de personas que a la mínima me dan una patada”, expresó.

“En fin, gracias a los que hacéis que no me sienta tan sola”, finalizó.