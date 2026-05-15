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Sin veredicto unánime: juez declara nulo el nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein

El caso quedó nuevamente sin resolución luego de que el jurado informara que no podía alcanzar una decisión

15 de mayo de 2026 - 1:38 PM

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Harvey Weinstein. (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez declaró nulo este viernes el nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein en Nueva York, después de que el jurado quedara estancado y no lograra alcanzar un veredicto unánime.

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Aunque el exmagnate de Hollywood ha sido condenado por otros delitos sexuales en dos costas de Estados Unidos y permanece tras las rejas, el juicio nulo deja en el limbo el cargo de violación en Nueva York después de tres juicios. Weinstein lucía inexpresivo mientras oficiales del tribunal lo sacaban en su silla de ruedas.

Un jurado de Manhattan, compuesto en su mayoría por hombres, había estado evaluando si Weinstein violó a Jessica Mann, una estilista y actriz. Los abogados de Weinstein argumentaron que el encuentro fue consensual. Ocurrió en 2013 durante una relación tensa entre Weinstein, entonces casado, y Mann, décadas menor que él.

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Las señales de estancamiento surgieron el viernes, unas horas después de iniciado el tercer día de deliberaciones. Los miembros del jurado enviaron una nota en la que dijeron que “han concluido que no pueden llegar” a un veredicto unánime. El juez Curtis Farber instruyó al grupo a continuar deliberando. Eso es, por lo general, lo que hacen los jueces de Nueva York al menos la primera vez que un jurado dice que está estancado.

Se pautó una vista para el 24 de junio para conocer si los fiscales decidirán ir a un cuarto juicio.

Un tribunal apelativo revocó su condena de 2020 en Nueva York por cargos que involucraban a Mann y a otra acusadora. En un nuevo juicio el año pasado, las deliberaciones del jurado se rompieron en medio de disputas internas sobre la parte del caso relacionada con Mann, lo que condujo a este nuevo juicio actual. Weinstein enfrenta un cargo de violación en tercer grado.

Mann, de 40 años, ha testificado que sostuvo voluntariamente algunos encuentros sexuales con el productor, quien entonces estaba casado, pero que ese día él la sometió a sexo no deseado después de que ella dijo repetidamente que no.

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Los abogados de Weinstein han enfatizado que Mann continuó viendo a Weinstein después del encuentro y expresándole afecto. Mann ha dicho que estaba atrapada en sentimientos complicados sobre él, sobre sí misma y sobre lo que había ocurrido.

Su punto de vista cambió en 2017, cuando una serie de denuncias contra Weinstein, ganador del Óscar, impulsó el movimiento #MeToo. Algunas de esas acusaciones generaron condenas criminales contra Weinstein en Nueva York y California.

Weinstein, de 74 años, ha dicho que “actuó mal”, pero que nunca agredió sexualmente a nadie.

El jurado actual escuchó casi tres semanas de testimonio, cinco días de ellos de Mann. Weinstein no testificó.

The Associated Press generalmente no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente. Mann, sin embargo, ha aceptado ser nombrada.

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