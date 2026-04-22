Nuevo juicio por violación de Harvey Weinstein se abre en Nueva York por tercera vez

Nueva York- Los fiscales retrataron una vez más a Harvey Weinstein como un antiguo jugador de poder de Hollywood que utilizó su influencia como una herramienta de asalto sexual, volviendo a pintar una imagen familiar pero tensa el martes en un nuevo juicio por violación casi ocho años después de la detención del exmagnate del cine.

“Este caso se reducirá al poder, al control y a la manipulación”, dijo la fiscal adjunta de Manhattan, Candace White, a los miembros del jurado cuando comenzaron las declaraciones iniciales en el emblemático caso #MeToo, con el fiscal Alvin Bragg observando desde el público.

El abogado de Weinstein, Jacob Kaplan, replicó que el caso en realidad “trata sobre el consentimiento, sobre la elección y sobre el arrepentimiento”, haciéndose eco de la defensa de Weinstein de que su acusadora ha transformado un encuentro voluntario en un delito.

Desde que Weinstein se convirtió en uno de los principales objetivos del movimiento #MeToo contra la mala conducta sexual hace casi una década, ha sido condenado por algunos cargos de agresión sexual y absuelto de otros en juicios celebrados en dos costas de Estados Unidos. Un par de cargos fueron finalmente desestimados.

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Pero la acusación de violación por un encuentro en 2013 en un hotel de Manhattan ha persistido, debido a una condena anulada seguida de un empate del jurado.

Robusta evidencia contra Harvey Weinstein La fiscalía presenta al productor de Hollywood como un "experto" depredador sexual.

Qué tiene de diferente este ensayo

La acusación es, a estas alturas, bien conocida. Pero los contornos del caso han cambiado.

Los juicios anteriores incluyeron a otros acusadores y cargos. Este juicio se reduce a la única cuestión de lo que ocurrió entre Weinstein y la peluquera y actriz Jessica Mann en una habitación de hotel una mañana, aunque el jurado, compuesto mayoritariamente por hombres, también escuchará muchas cosas sobre su relación antes y después de ese día.

Weinstein también cambió de equipo jurídico, y con él el estilo retórico y quizá algunas decisiones estratégicas en su defensa. Por ejemplo, sus nuevos abogados han señalado que frenarán algunas preguntas sobre un fondo de reclamaciones para mujeres que dijeron que Weinstein las maltrató sexualmente.

Los fiscales también echaron un nuevo vistazo al expediente del caso, y están pidiendo al juez que permita la adición de al menos un nuevo testigo: un amigo cercano de Mann de la época de la supuesta violación. Si el propio Weinstein testifica -algo que no ha hecho en juicios anteriores-, los fiscales también podrían pedir que se llame a declarar a un funcionario judicial que recientemente reveló un comentario que, según él, Weinstein hizo en 2020. La defensa se opone a ambos testigos potenciales.

El juez Curtis Farber también está revisando algunos aspectos del caso. El martes limitó el interrogatorio a una lista de “amigos de Harvey” que los asistentes del productor mantenían para las listas de invitados a eventos.

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Los miembros del jurado se enteraron de que Mann y otro testigo previsto figuraban en la lista. Pero, a diferencia del juicio del año pasado, no se informó al jurado de que en la lista sólo había mujeres.

Weinstein se ha declarado inocente. Dijo en enero que había sido infiel a su entonces esposa y que “actué mal, pero nunca agredí a nadie”.

A sus 73 años, Weinstein fue una de las personas más influyentes de Hollywood. Productor ganador de un Oscar y jefe de un estudio, ayudó a llevar al cine películas como “Pulp Fiction”, “Shakespeare in Love” y “Gangs of New York”, y produjo programas de televisión como “Project Runway”. También fue un destacado donante demócrata.

Su carrera se derrumbó en 2017, cuando años de susurros en Hollywood sobre su comportamiento hacia las mujeres se convirtieron en acusaciones públicas en las noticias y las redes sociales. Le siguieron acusaciones penales en Nueva York y Los Ángeles.

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Sobre la acusadora de Weinstein y su relación

Mann era una joven de 27 años con problemas económicos, que recientemente había vivido en su coche y anhelaba abrirse camino en el mundo de la interpretación cuando conoció a Weinstein en una fiesta en Los Ángeles a principios de 2013.

Ella ha declarado que buscaba una conexión profesional pero acabó, ambivalentemente, en una relación consentida con el entonces casado Weinstein.

Durante un viaje a Nueva York con una amiga en marzo de 2013, ella organizó un desayuno para las amigas y Weinstein. Según el testimonio previo de Mann, Weinstein acabó atrapándola en una habitación de hotel, ignoró sus protestas de que “no quiero hacer esto”, le exigió que se desnudara y la agarró de los brazos, y ella sucumbió porque “solo quería salir”.

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White dijo a los miembros del jurado el martes que Weinstein “estaba acostumbrado a salirse con la suya” profesional y personalmente.

“A puerta cerrada, el poder significaba para él tomar lo que quería de la víctima en este caso”, dijo el fiscal.

En un momento dado, Weinstein sacudió ligeramente la cabeza mientras White afirmaba que había “silenciado” a Mann haciéndole saber que cruzarse con él podía ser arena movediza profesionalmente. Ella ha declarado que durante años no contó a nadie lo de la supuesta violación.

Después, siguió viéndose con Weinstein, aceptando invitaciones, pidiéndole ayuda para su carrera y enviándole mensajes cariñosos.

Ella ha dicho que intentaba evitar enfadarle. Pero su abogado dijo que el caso “no es un ‘él dijo, ella dijo’ - será su palabra contra su propia palabra”.