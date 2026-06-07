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Estados Unidos usará activos iraníes para reconstrucción en países del Golfo

Las fuentes no aclararon qué activos son los que usaría Washington para dichas labores en sus países aliados

7 de junio de 2026 - 10:35 PM

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El humo se eleva desde el aeropuerto internacional de Kuwait después de un ataque con drones en el almacenamiento de combustible.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El gobierno de Estados Unidos planea usar activos iraníes para apoyar reconstrucciones en los países del Golfo afectados por la guerra, según reportaron este sábado CBS News y CNN con base en fuentes cercanas al secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent.

El Departamento del Tesoro busca utilizar “toda la autoridad disponible para hacer que los activos iraníes sean accesibles para los esfuerzos de reconstrucción y reparación” en las naciones del Golfo por daños de la guerra, reportó CBS News.

Mientras CNN señaló que el equipo de Bessent evaluará las condiciones y calculará los daños que ha causado Irán a las naciones del Golfo, que incluyen a Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Omán.

Las fuentes no aclararon qué activos son los que usaría Washington para dichas labores en sus países aliados, donde Irán ha atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, aeropuertos, edificios e infraestructura energética.

Horas antes de los reportes, el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed al Budaiwi, condenó este sábado los últimos ataques iraníes contra Baréin y Kuwait, y los consideró “una amenaza directa” a la región.

Un alto funcionario de la República Islámica dijo a CNN el viernes que el acuerdo con Estados Unidos dependía de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acepte liberar $24,000 millones de fondos iraníes congelados.

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones para un acuerdo para concluir la guerra, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha.

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Estados UnidosIránOriente MedioDepartamento del Tesoro federalArabia SaudíCatarEmiratos Árabes UnidosKuwait
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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