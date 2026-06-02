Milton Dávila es seleccionado como la “Estrella Naciente 2026″de la Parada Puertorriqueña en Nueva York

Con un honor profundo dijo sentirse el niño músico Milton Dávila al celebrar junto a su familia el haber sido seleccionado como uno de los homenajeados en lo que será la celebración de la tradicional Parada Puertorriqueña en Nueva York.

El guitarrista de 12 años ha sido reconocido con el título “Rising Star”, en esta 69.ª celebración anual, que también reconoce a la figura de Daddy Yankee, como el Gran Mariscal, así como a Dayanara Torres como la Reina y el actor Anthony Ramos, como el Rey, entre otros.

“Esta distinción tiene un significado muy especial para mí, no solo como músico, sino como un orgulloso hijo de Puerto Rico“, indico Dávila a El Nuevo Día, quien junto a otras estrellas desfilará el domingo, 14 de junio, a partir de las 11:00 a.m. en una de las mayores celebraciones culturales latinas en los Estados Unidos.

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Este reconocimiento por parte de la Junta de Directores del Desfile del Día Nacional Puertorriqueño destaca los logros excepcionales de Dávila como guitarrista clásico y pianista, al ser aceptado el pasado año en la Yehudi Menuhin School en Londres, donde se integró junto a un selecto grupo de jóvenes músicos de todo el mundo.

“Ser el primer puertorriqueño y el primer latinoamericano aceptado en esta prestigiosa institución es tanto un privilegio como una responsabilidad que asumo con humildad. Estoy comprometido a honrar mi herencia en cada nota que interprete”, añadió este virtuoso, quien ha recopilado todos sus logros, conciertos y momentos únicos en una página web que recién inauguró.

“Representar a Puerto Rico en la Quinta Avenida de Nueva York y en Londres —dos de los escenarios culturales más grandes del mundo— es verdaderamente un sueño hecho realidad”, agregó a la vez que agradeció a Dios las oportunidades que se le presentan para celebrar nuestra cultura a través de la música.

Luego de este gran evento en Nueva York, Dávila saldrá junto a sus padres para Denver, Colorado, a donde estará tocando en la Convención de Guitarras GFA, para después partir a Domanie Forge en Quebec para un Festival de Guitarras, siendo el más joven participante.

De Quebec, saldrá a España, donde ha sido invitado a tocar un concierto el 26 de julio con el virtuoso guitarrista René Izquierdo en la celebración del Día de Santiago Apóstol en el Monasterio San Zoilo, en España.

Por si fuera poco, por quinto año consecutivo, a partir del 27 de julio estará una semana tocando en el Festival de Guitarra Camino Artes para los Peregrinos del Santiago de Compostela.