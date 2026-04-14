“¡Gracias, Puerto Rico!“: Así fue la explosiva salida de Laura Zapata de ”La Casa de los Famosos 6″

Laura Zapata se convirtió anoche en la octava eliminada de “La Casa de los Famosos 6″, en lo que se convirtió en la placa más grande y comentada de la temporada.

Tras 56 días de convivencia, la actriz mexicana, le dijo adiós a la competencia. Aseguró, en sus primeras palabras, que no esperaba salir tan pronto, y opinó que el cantante Eduardo Antonio “El Divo de Placetas”, debió ser el eliminado.

“Por falso, por pelado, por burdo”, sentenció ante las cámaras de las redes sociales del reality, Zapata.

Mientras, que la eliminación de Zapata causó gritos y llanto de parte de los habitantes.

Por otro lado, Placetas reiteró su agradecimiento al público boricua. Sus primeras palabras tras ser salvado fueron :“¡Gracias, Puerto Rico!“. Al regresar a la mansión continuó dando las gracias a Puerto Rico. Aunque los competidores no tienen acceso al mundo exterior durante su estancia en la mansión, cree contar con el apoyo de los boricuas.

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El cubano-mexicano se ha destacado en esta edición por ser un participante incendiario.

1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño 1 / 23 Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos" Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Alexis Cedeño Compartir

“LCFLF6″

“La villana” fue presentada como la cuarta habitante oficial de esta edición de “La casa de los famosos 6″. Desde su ingreso captó la atención por su fuerte personalidad y ya ha protagonizado momentos destacados.