Celinee Santos y Jennifer Colón reviven su rivalidad en “La casa de los famosos 6”

Dicen que el pasado siempre te persigue, y no hay mejor manera de dejarlo atrás que enfrentándolo. Y precisamente esto fue lo que le ocurrió a la exreina de belleza dominicana, Celinee Santos, quien se enfrentó a la Miss Universe 2024, Jennifer Colón, en “El Portal”, la nueva dinámica dentro de “La casa de los famosos 6”.

“Hola Celinee, ¿Cómo estás? No sé si te acuerdas de mí, competimos juntas en Miss Universe. Soy Miss Puerto Rico. Yo vengo aquí a decir varias cositas, no vengo a humillarte…. Solamente vengo a limar asperezas que tuvimos en Miss Universo”, comenzó diciendo la exreina de belleza boricua.

“Me acuerdo de una controversia, pero no como tú lo estas contando…”, expresó Santos ante la llegada de la boricua.

Colón afirmó que la dominicana miente sobre su participación en el Miss Universe y la posición a la cual llegó “Top 30″ y no “Top 12″ como una vez dijo durante el “reality show”. Ademas, indicó que tiene “ínfulas de grandeza” y busca “apagar la luz de otras compañeras”, entre otras cosas.

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Durante el encuentro, en el que ambas se encontraban en una actitud confrontativa, se dijeron de todo y no se guardaron nada, sacando a relucir hasta la entrevista de Colón en la que realizó comentarios despectivos contra varias concursantes del certamen a nivel local.

“A diferencia de ti, yo nunca he dado una entrevista para hablar mal de una candidata. Tengo luz propia, se quién soy y también quien no soy. Y si no hubiera vivido todo lo que viví en el Miss Universe no estaría aquí en La casa de los famosos”, respondió Santos.

“Dile a La Jefa que el año próximo trate de darte una oportunidad… yo creo que tú puedes, en vez de estar enfocándote en mí y diciendo cosas que no son reales. Jennifer, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien y sigas teniendo éxito en tu vida. Gracias por tu participación. Buen viaje. Soy yo la que digo bye, y soy la que está en la casa. Huele mi champú”, concluyó Santos luego del encuentro a través de una pantalla.

“(Somos) compatriotas del Caribe... pudimos haber sido amigas, pero lamentablemente no se pudo por sus acciones. Ella quiso buscar foco con Puerto Rico, fue una pena… traté de hablar con ella y llevarme bien con ella porque República Dominicana y Puerto Rico somos como hermanos”, sostuvo Colón minutos antes desde el foro de Telemundo.

A preguntas de los panelistas, la boricua indicó que, entre otras cosas, deseaba aclarar varios comentarios realizados por Santos dentro de la casa.

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“La verdadera presión del Caribe somos los boricuas, y no es ella como está diciendo con Josh. La reina más bella que ha pasado por LCDF fue Madison, no ella”, reiteró al hacer referencia a Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, ganadora de la tercera temporada del “reality show”.

El conflicto

La controversia entre las reinas de belleza se remonta a 2024, cuando ambas concursaban por obtener la corona de Miss Universe, celebrado ese año en México.

Recordemos que, durante la convivencia, tanto la dominicana como la boricua acapararon todas las miradas, no solo por su belleza, sino también por una aparente rivalidad o tensión que luego fue confirmada por Colón, quien se unió a las declaraciones de otras participantes, como Miss Panamá, Italy Mora, y Miss Chile, Emilia Dides, entre otras delegadas que se quejaron del comportamiento de Santos durante el certamen, algo que Miss República Dominicana negó.

“El trabajo se hizo, me siento complacida con lo que pude trabajar”, aseguró Santos en aquel entonces.

En aquel momento, se destacó que, durante la noche final, la modelo dominicana ignoró el protocolo y, en lugar de decir solo el nombre de su país, pronunció su nombre completo, lo cual fue interpretado por muchos como un gesto de desobediencia. Asimismo, se difundieron videos en los que se le ve intentando opacar a otras compañeras, incluyendo a Miss Universe Puerto Rico 2024.