Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily Rivera sobre Celinee Santos: “Eres santa diabla”

La modelo boricua expresó, además, que muchos habitantes de “LCDLF6″carecen de personalidad y originalidad

15 de marzo de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera dio su opinión sobre Celinee Santos. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Celinee Santos no ha perdido tiempo en marcar su territorio dentro de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Con una entrada que generó gran expectativa por sus polémicas previas, la modelo dominicana ya ha demostrado su capacidad de mando al ganar liderazgos y tomar decisiones frontales en las nominaciones, posicionándose rápidamente como una de las figuras más determinantes del juego.

RELACIONADAS

Miss República Dominicana 2024, asimismo, ha protagonizado conversaciones y enfrentamientos que han generado conflictos dentro y fuera de la mansión. Uno de los diálogos más recientes incluyó el nombre de la ganadora de la cuarta temporada, la modelo boricua Maripily Rivera, a quien llamó “agresiva”.

Esta tarde, el “Huracán Boricua” acudió a sus redes sociales donde exteriorizó todo lo que piensa de la exreina de belleza, y más. La empresaria aclaró que su juego no fue agresivo sino que estuvo basado en la espontaneidad y en lo frontal.

“Una mujer frontal la cual se defendía como cualquier mujer boricua cuando la acosan, cuando la agreden verbalmente y cuando me hacía muchas cosas parecidas a las que ustedes ya saben, y me defendió como toda mujer se defiende”, comenzó.

La ponceña concluyó que no se necesita defender de los ataques de Santos porque cuenta con un fandom fiel. De igual modo, aseguró que agresiva es la dominicana.

“Eres muy agresiva, sí, eres muy agresiva porque te recuerdo que en ‘Top Chef’ fuiste una persona gritona, igual que Marzoli, agresiva igual que la venezolana cuando te podcast en la final a hacerle la imposible a Cristina Porta. ¿Se recuerdan en la final cuando Cristina presentó su plato", agregó

Las expresiones de Rivera llamaron la atención por utilizar frases icónicas de su temporada. “Dejando este mensajito caliente por aquí para recordarle a la santa diabla de Celinee lo agresiva y gritona que fue en ‘Top Chef’ con Cristina Porta no prediques la moral en pantaletas y sigo amando a los dominicanos pero esta mujer tiene doble moral y tampoco te comportas como una reina”, lee el mensaje que acompaña el video.

Al final, la actriz criticó la falta de personalidad y originalidad entre los habitantes.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada

Tags
televisiónTelemundoMaripilyLa casa de los famososReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: