Maripily Rivera sobre Celinee Santos: “Eres santa diabla”

Celinee Santos no ha perdido tiempo en marcar su territorio dentro de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Con una entrada que generó gran expectativa por sus polémicas previas, la modelo dominicana ya ha demostrado su capacidad de mando al ganar liderazgos y tomar decisiones frontales en las nominaciones, posicionándose rápidamente como una de las figuras más determinantes del juego.

Miss República Dominicana 2024, asimismo, ha protagonizado conversaciones y enfrentamientos que han generado conflictos dentro y fuera de la mansión. Uno de los diálogos más recientes incluyó el nombre de la ganadora de la cuarta temporada, la modelo boricua Maripily Rivera, a quien llamó “agresiva”.

Esta tarde, el “Huracán Boricua” acudió a sus redes sociales donde exteriorizó todo lo que piensa de la exreina de belleza, y más. La empresaria aclaró que su juego no fue agresivo sino que estuvo basado en la espontaneidad y en lo frontal.

“Una mujer frontal la cual se defendía como cualquier mujer boricua cuando la acosan, cuando la agreden verbalmente y cuando me hacía muchas cosas parecidas a las que ustedes ya saben, y me defendió como toda mujer se defiende”, comenzó.

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La ponceña concluyó que no se necesita defender de los ataques de Santos porque cuenta con un fandom fiel. De igual modo, aseguró que agresiva es la dominicana.

“Eres muy agresiva, sí, eres muy agresiva porque te recuerdo que en ‘Top Chef’ fuiste una persona gritona, igual que Marzoli, agresiva igual que la venezolana cuando te podcast en la final a hacerle la imposible a Cristina Porta. ¿Se recuerdan en la final cuando Cristina presentó su plato", agregó

Las expresiones de Rivera llamaron la atención por utilizar frases icónicas de su temporada. “Dejando este mensajito caliente por aquí para recordarle a la santa diabla de Celinee lo agresiva y gritona que fue en ‘Top Chef’ con Cristina Porta no prediques la moral en pantaletas y sigo amando a los dominicanos pero esta mujer tiene doble moral y tampoco te comportas como una reina”, lee el mensaje que acompaña el video.

Al final, la actriz criticó la falta de personalidad y originalidad entre los habitantes.