Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maripily celebra eliminación de Sergio Mayer de “LCDLF6″: “Lo logramos, Puerto Rico”

Ahora, según la modelo boricua, el actor mexicano tendrá que enfrentarla

10 de marzo de 2026 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Mayer fue calificado de machista por sus declaraciones. (Facebook)
Sergio Mayer solicitó una licencia indefinida en la Cámara de Diputados para integrarse al “reality show”. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En una noche marcada por la sorpresa y el cambio de estrategias, Sergio Mayer se convirtió este lunes, 9 de marzo, en el tercer eliminado de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Pese a haber solicitado una licencia indefinida en la Cámara de Diputados para integrarse al “reality show”, el actor y político mexicano no logró conectar con el público y culminó su participación tras solo tres semanas de encierro.

RELACIONADAS

El autodenominado “Tata” y estratega por excelencia quedó fuera de la competencia tras lo que muchos consideran un fracaso táctico. Su salida prematura no solo sacudió la convivencia interna del programa, sino que deja en el aire las consecuencias de haber abandonado temporalmente sus funciones políticas por un proyecto que duró apenas 20 días.

Entre tensiones con sus compañeros, una votación que no le favoreció y múltiples interrogantes sobre su futuro en el entretenimiento, ahora le toca reintegrarse a la vida real. La modelo boricua y ganadora de la cuarta temporada, Maripily Rivera, por su parte, está lista para darle la bienvenida al “sensei”.

“El público habló y votó. Lo siento, pero esto lo tengo que celebrar. Lo logramos, Puerto Rico. Ahora espero a mitad de programa entre un boricua. Ahora no vengan con la excusa de que se quería salir por sus problemas legales de política que la cara de asustado y cagad... lo decía todo. Él ni se imaginaba que iba a salir. Ja,ja,ja... El más estratega, por favor, ubícate. Puerto Rico está cabr...”, sostuvo mediante una publicación en sus redes sociales.

En la sección de historias, de igual manera, la ponceña compartió un vídeo de cómo se disfrutó la tercera gala de eliminación de la edición. Maripily, al escuchar el nombre de Mayer, saltó, gritó y se trepó en sus muebles.

“Para que ustedes vean. Ahora le toca mi enfrentamiento hacia él”, subrayó el “Huracán Boricua”.

Entre los nominados que lograron regresar a la casa se encuentran Josh Martínez (el primero en ser salvado), Jailyne Ojeda y Caeli, quien tuvo un recibimiento emotivo tras intensos conflictos previos con otros habitantes como Julia Arguelles.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality ShowsMaripily
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: