Maripily celebra eliminación de Sergio Mayer de “LCDLF6″: “Lo logramos, Puerto Rico”

En una noche marcada por la sorpresa y el cambio de estrategias, Sergio Mayer se convirtió este lunes, 9 de marzo, en el tercer eliminado de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Pese a haber solicitado una licencia indefinida en la Cámara de Diputados para integrarse al “reality show”, el actor y político mexicano no logró conectar con el público y culminó su participación tras solo tres semanas de encierro.

El autodenominado “Tata” y estratega por excelencia quedó fuera de la competencia tras lo que muchos consideran un fracaso táctico. Su salida prematura no solo sacudió la convivencia interna del programa, sino que deja en el aire las consecuencias de haber abandonado temporalmente sus funciones políticas por un proyecto que duró apenas 20 días.

Entre tensiones con sus compañeros, una votación que no le favoreció y múltiples interrogantes sobre su futuro en el entretenimiento, ahora le toca reintegrarse a la vida real. La modelo boricua y ganadora de la cuarta temporada, Maripily Rivera, por su parte, está lista para darle la bienvenida al “sensei”.

“El público habló y votó. Lo siento, pero esto lo tengo que celebrar. Lo logramos, Puerto Rico. Ahora espero a mitad de programa entre un boricua. Ahora no vengan con la excusa de que se quería salir por sus problemas legales de política que la cara de asustado y cagad... lo decía todo. Él ni se imaginaba que iba a salir. Ja,ja,ja... El más estratega, por favor, ubícate. Puerto Rico está cabr...”, sostuvo mediante una publicación en sus redes sociales.

En la sección de historias, de igual manera, la ponceña compartió un vídeo de cómo se disfrutó la tercera gala de eliminación de la edición. Maripily, al escuchar el nombre de Mayer, saltó, gritó y se trepó en sus muebles.

“Para que ustedes vean. Ahora le toca mi enfrentamiento hacia él”, subrayó el “Huracán Boricua”.

Entre los nominados que lograron regresar a la casa se encuentran Josh Martínez (el primero en ser salvado), Jailyne Ojeda y Caeli, quien tuvo un recibimiento emotivo tras intensos conflictos previos con otros habitantes como Julia Arguelles.