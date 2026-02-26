Tras complot estos son los nominados de “La casa de los famosos 6″

La sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo arrancó esta segunda semana con un giro inesperado. Ahora las nominaciones se realizarán los miércoles y el posicionamiento pasó al jueves.

Pero lo que realmente encendió la gala fue la revelación de un presunto complot entre habitantes, lo que provocó un fuerte llamado de atención de “La Jefa” y dejó a 11 celebridades en la temida placa.

Esta semana, Celinee Santos se convirtió en la líder. La modelo dominicana no solo ganó inmunidad —lo que le garantiza permanecer al menos una semana más— sino que también eligió a Lupita Jones para acompañarla a la suite.

Además, Miss República Dominicana 2024 obtuvo el beneficio de pelear por la salvación, lo que le permitirá sacar a uno de los nominados de la placa más adelante. Como parte de su poder, también tuvo que nombrar al primer nominado de la semana, y su decisión fue directa: Kunno quedó automáticamente en riesgo.

La tensión aumentó cuando Javier Poza mostró videos donde habitantes de distintos cuartos aparentemente se ponían de acuerdo para votar estratégicamente. De inmediato, “La Jefa” lanzó una advertencia contundente en “La casa de los famosos 6″.

“Las imágenes hablan por sí solas. Todos ustedes saben que el complot está prohibido en mi casa, por eso me veo obligada a tomar las acciones correspondientes”, advirtió.

Poza les habló claramente a todos y les pidió honestidad en su juego dentro del “reality”. “Les pido que reflexionen y sean limpios a la hora de jugar”, dijo.

¿Quiénes son los nominados de la semana 2 en “La casa de los famosos 6″?

Kunno

Lupita Jones

Curvy Zelma

Kenzo Nudo

Laura G

Laura Zapata

Oriana Marzoli

Kenny Rodríguez

Stefano Piccioni

Sergio Mayer

Sin embargo es el público quien tiene la última palabra y deberá votar para salvar a su favorito.