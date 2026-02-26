Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras complot estos son los nominados de “La casa de los famosos 6″

Ayer, “miércoles de nominaciones”, “La Jefa” tomó las riendas y castigó a los habitantes que participaron

26 de febrero de 2026 - 3:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oriana Marzoli, Lupita Jones, Laura Zapata y Sergio Mayer figuran entre los nominados. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo arrancó esta segunda semana con un giro inesperado. Ahora las nominaciones se realizarán los miércoles y el posicionamiento pasó al jueves.

RELACIONADAS

Pero lo que realmente encendió la gala fue la revelación de un presunto complot entre habitantes, lo que provocó un fuerte llamado de atención de “La Jefa” y dejó a 11 celebridades en la temida placa.

Esta semana, Celinee Santos se convirtió en la líder. La modelo dominicana no solo ganó inmunidad —lo que le garantiza permanecer al menos una semana más— sino que también eligió a Lupita Jones para acompañarla a la suite.

Además, Miss República Dominicana 2024 obtuvo el beneficio de pelear por la salvación, lo que le permitirá sacar a uno de los nominados de la placa más adelante. Como parte de su poder, también tuvo que nombrar al primer nominado de la semana, y su decisión fue directa: Kunno quedó automáticamente en riesgo.

La tensión aumentó cuando Javier Poza mostró videos donde habitantes de distintos cuartos aparentemente se ponían de acuerdo para votar estratégicamente. De inmediato, “La Jefa” lanzó una advertencia contundente en “La casa de los famosos 6″.

“Las imágenes hablan por sí solas. Todos ustedes saben que el complot está prohibido en mi casa, por eso me veo obligada a tomar las acciones correspondientes”, advirtió.

Poza les habló claramente a todos y les pidió honestidad en su juego dentro del “reality”. “Les pido que reflexionen y sean limpios a la hora de jugar”, dijo.

¿Quiénes son los nominados de la semana 2 en “La casa de los famosos 6″?

  • Kunno
  • Lupita Jones
  • Curvy Zelma
  • Kenzo Nudo
  • Laura G
  • Laura Zapata
  • Oriana Marzoli
  • Kenny Rodríguez
  • Stefano Piccioni
  • Sergio Mayer

Sin embargo es el público quien tiene la última palabra y deberá votar para salvar a su favorito.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 26 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: