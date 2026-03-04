Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alicia Machado contra Maripily: “No eres amiga de nadie”

El “Huracán Boricua”, por su parte, le deseó “lo mejor” a la Miss Universe 1996

4 de marzo de 2026 - 4:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maripily Rivera y Alicia Machado se dijeron de todo en las redes sociales. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Alicia Machado y Maripily Rivera no solo comparten el título de ganadoras de “La casa de los famosos”; sino también la historia de dos mujeres que, contra todo pronóstico y crítica, lograron conectar con el público a través de su autenticidad. Su reciente “cara a cara”, sin embargo, demuestra que, más allá de la competencia, están divididas por egos, secretos y pleitos del pasado.

Desde las pasarelas de Miss Universe hasta los estudios de Telemundo, las empresarias y madres solteras han definido lo que significa ser una figura mediática en la era moderna. Su dinámica, a veces tensa y a veces solidaria, refleja la complejidad de la mujer latina en el ojo público: fuerte, trabajadora y siempre dispuesta a defender su lugar.

Ayer, martes, las redes sociales estallaron luego de que Machado respondiera a una reacción de Rivera en contra de Sergio Mayer, participante de la quinta temporada del “reality show”.

“Maripily dice que por culpa de Sergio Mayer no hay boricuas en ‘La casa de los famosos’ y dice que Oriana es la del contenido”, expresó el creador de contenido venezolano Jose Luis Parababire en sus redes sociales.

“Ella no es amiga de nadie”, comentó Machado. La puertorriqueña, quien lidera el espacio “El balcón de Maripily” en el programa “En casa con Telemundo”, no se quedó callada y le respondió sin filtro a la exreina de belleza.

La ponceña, quien se describió “molesta”, pidió un espacio para defenderse. El algún momento, dijo, pensó que eran amigas.

“En estos momentos descubro que no era mi amiga porque a mí quien me hablaba mal de Sergio Mayer era ella en todas las galas. Y no digo lo que me dijo porque tengo testigos al lado mío”, comenzó la ganadora de la cuarta temporada.

En pleno programa de televisión, la también actriz aclaró que invitó a la comunicadora venezolana y a su hija Dinorah Valentina al concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Asimismo, mencionó que se desbordó en atenciones para ambas.

“Si estás apagada y quieres coger pantalla, avísame porque hablo con pruebas como hiciste con Enrique Santos hace un tiempo, te pusiste a hablar de él y él te puso en tu sitio porque si tú eres loca, más loca soy yo, y te deseo lo mejor”, manifestó.

Finalmente, Rivera le aconsejó a Machado que “busque ayuda” porque la necesita.

Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. Manny Manuel vistió casi en combinación con la homenajeada de la noche.Maripily junto a su familia. "Me siento bendecida de poder celebrar un año más de vida. Escogí hacer un evento privado porque quería estar rodeada de mi familia y mis amigos. Gracias a mi equipo de trabajo por su labor inquebrantable y por apoyarme a seguir facturando. Desde que gané La Casa de los Famosos no hemos parado y esto apenas comienza", expresó jubilosa la empresaria.
1 / 8 | ¡Maripily celebra sus 48 años! . Diversas figuras de la farándula asistió al cumpleaños 48 de Maripily. Entre ellos, Félix "El Picante", Manny Manuel, Natti Natasha y Raphy Pina. - Suministrada
MaripilyAlicia Machado
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
