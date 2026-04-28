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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Normando Valentín apuesta a la credibilidad de “Ahí está la verdad”: “Nunca hemos enfrentado demandas”

La nueva temporada del programa cambia a un formato de una semana

28 de abril de 2026 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El periodista Normando Valentín presentará un reportaje desde Colombia. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Con más recursos que incluyen la integración de personal investigativo y de producción, el periodista Normando Valentín de Wapa Televisión regresa este jueves con la producción “Ahí está la verdad” en una nueva temporada de emisión semanal.

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Al igual que lo hizo en los pasados 13 años con la transmisión del programa mensual, Valentín vuelve a liderar el espacio dedicado al periodismo investigativo, a las entrevistas e historias de interés humano, solo que en esta nueva vuelta lo hará con una agenda semanal de mucho trabajo y el “corre y corre con la producción”.

El programa mensual que cerró un ciclo en diciembre del año pasado, retoma el horario de los jueves a las 10:00 p.m. de Wapa Televisión. El estreno será este jueves 30 de abril de 2026.

“Me dieron los recursos y tuve la oportunidad de contratar a nuevas personas y eso me entusiasma mucho porque estoy reclutando a un grupo de jóvenes. Hasta el momento ya son cinco los que van a estar trabajando como parte de la producción porque es un reto distinto cuando tú trabajas semanalmente”, señaló el hombre ancla de Noticentro de Wapa Televisión.

El periodista destacó que la dinámica semanal exige una estructura diferente de trabajo.

“Es un reto distinto cuando trabajas semanalmente, tienes que tener un equipo enfocado en el programa actual y otro adelantando el siguiente espacio, porque si no, esto es como un Pac-Man que te atrapa”, comentó.

El espacio mantendrá su esencia investigativa, pero ampliará su contenido al integrar entrevistas, historias de interés humano y reportajes internacionales.

“Vamos a tener la esencia de la investigación, pero también abrir la caja e incluir otras vertientes”, sostuvo Valentín quien recordó entrevistas internacionales como fueron las realizadas a la fenecido José Alberto “Pepe” Mujica y a “Popeye”, exsicario del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Valentín también resaltó la trayectoria del programa, que durante más de una década dominó su horario televisivo. “Son pocos los programas que logran esa longevidad. En 13 años casi siempre dominamos el horario. Hemos sido muy afortunados”, aseguró.

En cuanto a la credibilidad del espacio, subrayó que “nunca hemos enfrentado demandas”, lo que atribuye al rigor periodístico con el que han trabajado por espacio de 13 años. “Hacemos denuncias con responsabilidad, y eso nos ha dado el respaldo del público y de los auspiciadores”, indicó Valentín.

Sobre el estreno del jueves, adelantó que presentará un reportaje de grabado en Colombia, donde Valentín visitó una fábrica de equipos antibalas e incluso se sometió a una prueba real.

“En Colombia elaboran los chalecos de bala, los cascos, los escudos, ese tipo de cosas, pero también ellos preparan ropa antibalas, guayaberas, chaquetas y me sometí a una prueba. Me dieron un tiro... y me grabaron la reacción”, contó entre risas.

El periodista Normando Valentín.
El periodista Normando Valentín. (Suministrada)

Con este nuevo formato de “Ahí está la verdad”, el comunicador resaltó que apuesta a su sello distintivo de llevar las entrevistas y realizar las investigaciones desde una propuesta más dinámica y variada para la audiencia puertorriqueña.

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Normando ValentínWapa TV
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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