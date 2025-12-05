Normando Valentín anuncia el fin de “Ahí está la verdad”: “La vida son ciclos”

El periodista Normando Valentín anunció anoche que transmitió el último episodio de “Ahí está la Verdad” a través de Wapa Televisión, cerrando así un ciclo de 12 años de especiales mensuales que lo llevaron a ganarse el primer Emmy de su carrera.

Durante su mensaje final, Valentín recordó cómo el programa nació casi de manera experimental. “Con este programa se cumplen 12 años desde que comenzaron los especiales mensuales de ‘Ahí está la verdad’... Conformamos un equipo de trabajo para un proyecto que, en el caso más optimista, pudiera durar dos años o tres”, dijo. “Pero para mi sorpresa, y gracias a ustedes, ‘Ahí está la verdad’ sobrepasó ese sueño”.

El comunicador reconoció que a lo largo del tiempo el proyecto se transformó, tanto en estilo como en personal. “El equipo de trabajo fue cambiando, el programa fue evolucionando. Llegamos a tener grandes entrevistas locales e internacionales”, destacó. Entre esas conversaciones, subrayó, surgieron algunos de los momentos más memorables de su carrera periodística.

Normando Valentín comenzó su carrera en los medios de comunicación en el 1992.

Uno de los logros que más atesora es su primer Emmy, obtenido precisamente gracias a este proyecto. “El primer premio Emmy de mi carrera llegó por este programa”, recordó.

Valentín reservó un espacio para reconocer a su equipo y a los profesionales que hicieron posible la continuidad del programa por más de una década. “Estoy agradecido de mi producción, de los técnicos que dan la milla extra, de la gerencia de esta etapa”, expresó. También dedicó un comentario especial, entre risas, a su colega Omar Rivera. “A mi mano derecha… la izquierda… la del medio… a Omar Rivera, que me tolera”, dijo.

El periodista describió el final del programa como un paso natural en su desarrollo profesional. “La vida son ciclos. Hoy cierro uno. Este es nuestro último especial mensual de 'Ahí está la verdad’. Los cambios son buenos y estoy seguro de que este lo será aún más”, afirmó. “Es momento de pensar fuera de la caja, reflexionar y pensar qué es lo próximo”.

Durante su mensaje, el periodista resaltó el alcance y la consistencia del proyecto. “135 programas, siempre líder en este horario”, puntualizó el hombre ancla de “Noticentro, edición estelar”.