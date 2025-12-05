Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Normando Valentín anuncia el fin de “Ahí está la verdad”: “La vida son ciclos”

El periodista hizo el anuncio el día de su cumpleaños, cuando el programa también cumplía 12 años desde su primera emisión

5 de diciembre de 2025 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Normando Valentín. (Pablo Martinez / staff GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El periodista Normando Valentín anunció anoche que transmitió el último episodio de “Ahí está la Verdad” a través de Wapa Televisión, cerrando así un ciclo de 12 años de especiales mensuales que lo llevaron a ganarse el primer Emmy de su carrera.

RELACIONADAS

Durante su mensaje final, Valentín recordó cómo el programa nació casi de manera experimental. “Con este programa se cumplen 12 años desde que comenzaron los especiales mensuales de ‘Ahí está la verdad’... Conformamos un equipo de trabajo para un proyecto que, en el caso más optimista, pudiera durar dos años o tres”, dijo. “Pero para mi sorpresa, y gracias a ustedes, ‘Ahí está la verdad’ sobrepasó ese sueño”.

El comunicador reconoció que a lo largo del tiempo el proyecto se transformó, tanto en estilo como en personal. “El equipo de trabajo fue cambiando, el programa fue evolucionando. Llegamos a tener grandes entrevistas locales e internacionales”, destacó. Entre esas conversaciones, subrayó, surgieron algunos de los momentos más memorables de su carrera periodística.

Normando Valentín comenzó su carrera en los medios de comunicación en el 1992."Dios ha sido más que generoso con ese chico de Utuado que se ha disfrutado a plenitud esto que llaman vida", expresó el periodista en sus redes sociales. Normando Valentín junto a su hija menor Génesis. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
1 / 15 | De Utuado a Wapa Televisión: Normando Valentín cumple sus 56 años . Normando Valentín comenzó su carrera en los medios de comunicación en el 1992. - Suministrada

Uno de los logros que más atesora es su primer Emmy, obtenido precisamente gracias a este proyecto. “El primer premio Emmy de mi carrera llegó por este programa”, recordó.

Valentín reservó un espacio para reconocer a su equipo y a los profesionales que hicieron posible la continuidad del programa por más de una década. “Estoy agradecido de mi producción, de los técnicos que dan la milla extra, de la gerencia de esta etapa”, expresó. También dedicó un comentario especial, entre risas, a su colega Omar Rivera. “A mi mano derecha… la izquierda… la del medio… a Omar Rivera, que me tolera”, dijo.

El periodista describió el final del programa como un paso natural en su desarrollo profesional. “La vida son ciclos. Hoy cierro uno. Este es nuestro último especial mensual de 'Ahí está la verdad’. Los cambios son buenos y estoy seguro de que este lo será aún más”, afirmó. “Es momento de pensar fuera de la caja, reflexionar y pensar qué es lo próximo”.

Durante su mensaje, el periodista resaltó el alcance y la consistencia del proyecto. “135 programas, siempre líder en este horario”, puntualizó el hombre ancla de “Noticentro, edición estelar”.

El especial cerró con un agradecimiento directo a los televidentes, quienes acompañaron al espacio desde sus inicios. “Espero que me sigan en mis próximas aventuras”, dijo Valentín, dejando abierta la puerta a nuevos proyectos.

Tags
Normando ValentínWapa TV
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: