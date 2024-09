“Frustrado” Normando Valentín tras su eliminación de “Super Chef Celebrities”: “Me gustaba estar allí”

View this post on Instagram

“Yo me pongo a pensar cuando uno va a un restaurante, que está lleno, hay gente en una cocina preparando esos platos rápidamente, porque tú quieres que tu plato llegue lo más rápido posible, y que esté bueno y sabroso, bien presentado, y caliente. Desde hoy, admiro más a esas personas y prometo no quejarme cuando vaya a un restaurante, para nada, porque es un trabajo que, como dicen por ahí, no es cáscara de coco”, precisó.

“Gabriela (Quiñones) es muy estructurada, es rapidita y cocina bien. Y Yasmín Mejías. Esas dos me llaman mucho la atención. Del otro equipo, aunque no pude coincidir, pero me dicen que Alfonsina Molinari también está fuerte, así que yo me atrevería a darte esos tres nombres”, enumeró.