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Shirlyan Odette cumple su primera semana en Telemundo 31

La reportera boricua prometió que pronto compartirá detalles de su debut en la pantalla de Orlando

16 de mayo de 2026 - 8:17 PM

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Shirlyan Odette comenzó su carrera universitaria en el canal estudiantil TeleSagrado. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Responsabilidad, rigor y sensibilidad social definen la carrera de Shirlyan Odette. Conocida por ser una pieza fundamental en el nacimiento y evolución de “Las Noticias” de TeleOnce, y por dar voz a historias con impacto profundo como su proyecto nominado al Emmy, “Fe sobre ruinas”, la comunicadora se ha consolidado como un referente clave del periodismo televisivo contemporáneo.

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Ahora el periodismo puertorriqueño trasciende fronteras. Recientemente, la reportera reveló que asumiría un nuevo y ambicioso reto internacional al integrarse como a las “Noticias Telemundo 31″ en Orlando, Florida.

Esta noche, la natural de Guayanilla compartió una actualización sobre su nueva vida fuera de la isla a través de sus redes sociales. Según su amigo y colega Manuel Crespo, Shyrlian Odette se ve “radiante”.

"¡Hoy cumplí mi primera semana en ‘Noticias Telemundo 31’. Pronto les cuento cuándo podrán verme en pantalla”, prometió la boricua.

Shirlyan Odette comenzó su carrera universitaria en el canal estudiantil TeleSagrado. Posteriormente, trabajó en programas locales como Borinqueando, Informe 79 y Nación Z.

Asimismo, ha sido galardonada con prestigiosos premios de la industria como Premios Emmy (por su reportaje especial sobre la comunidad sorda, titulado “Más allá del silencio”) y distinciones de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

Teleonce anunció su nuevo espacio "En la mañana cuyos anclas serán Maricarmen Ortiz, y Manuel Crespo.Se transmitirá de lunes a viernes de 5:00 a 10:00 a.m..Manuel Crespo, Maricarmen Ortiz, Johnny Lozada, Sonia Valentín, Caterine Castro y Pepe Calderon.
1 / 10 | FOTOS: Estas son las caras que estarán en el nuevo espacio de TeleOnce. Teleonce anunció su nuevo espacio "En la mañana cuyos anclas serán Maricarmen Ortiz, y Manuel Crespo. - Josian Bruno/GFR MEDIA

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PeriodistasOrlandoTelemundotelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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