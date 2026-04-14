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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shirlyan Odette da el salto a Telemundo Orlando

A través de sus redes sociales la periodista aseguró que Puerto Rico vive en ella “y seguirá presente en cada historia, en cada paso y en cada logro”

14 de abril de 2026 - 1:57 PM

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Shirlyan Odette es egresada de la Universidad del Sagrado Corazón. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con un emotivo “hoy cierro un capítulo”, la periodista Shirlyan Odette se despidió recientemente de la audiencia de TeleOnce y marcó el fin de una etapa fundamental en su carrera. Tras casi cinco años frente a las cámaras de “Las Noticias”, la comunicadora natural de Guayanilla emprendió un nuevo camino.

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Esta tarde, la ganadora del Premio Emmy acudió a sus redes sociales para compartir detalles de su nueva oportunidad laboral. A partir de hoy, martes, ocupará la silla de reportera ancla en Telemundo Orlando.

“Ya puedo contarles. Me armé de valentía para seguir cumpliendo sueños, y hoy comienzo un nuevo capítulo que me llena de emoción y responsabilidad. Me uno al equipo de Noticias Telemundo 31 en Orlando como reportera ancla”, comenzó.

La egresada de la Universidad del Sagrado Corazón agregó: “Este paso me reta, me impulsa y me confirma que crecer es atreverse. Atreverse a ir por más, a confiar en el camino y a seguir construyendo el futuro que anhelo. Aunque este nuevo reto laboral me lleva fuera de mi bella isla, no me voy lejos. Me llevo a mi gente conmigo. Puerto Rico vive en mí y seguirá presente en cada historia, en cada paso y en cada logro. Continuaré siendo puente y conexión para todos los boricuas. Gracias por su cariño y por acompañarme siempre. Hoy más que nunca, cuento con ustedes. ¡Vamos con todo!”.

Reconocida por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Shirlyan Odette representa la “nueva cepa” de comunicadores que combinan el rigor informativo con una fuerte conexión digital. Su paso por la edición nocturna de “Las Noticias”, sin duda, dejó una huella de profesionalismo y carisma en la televisión nacional.

Teleonce anunció su nuevo espacio "En la mañana cuyos anclas serán Maricarmen Ortiz, y Manuel Crespo.Se transmitirá de lunes a viernes de 5:00 a 10:00 a.m..Manuel Crespo, Maricarmen Ortiz, Johnny Lozada, Sonia Valentín, Caterine Castro y Pepe Calderon.
1 / 10 | FOTOS: Estas son las caras que estarán en el nuevo espacio de TeleOnce. Teleonce anunció su nuevo espacio "En la mañana cuyos anclas serán Maricarmen Ortiz, y Manuel Crespo. - Josian Bruno/GFR MEDIA
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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