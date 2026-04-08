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Shirlyan Odette le dice adiós a “Las Noticias” de TeleOnce: “Ahora toca seguir creciendo”

La reportera televisiva culmina un ciclo de cinco años en TeleOnce, donde formó parte del desarrollo del noticiario

8 de abril de 2026 - 6:21 PM

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Shirlyan Odette Rodríguez laboró en el Canal 11 por los pasados cinco años. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La periodista Shirlyan Odette Rodríguez se despidió la tarde del miércoles de “Las Noticias” de TeleOnce, donde laboró durante los pasados cinco años, y cerrar de esta manera un “capítulo muy importante” en su carrera profesional.

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La noticia fue revelada por la joven comunicadora, quien, a través de sus redes sociales, compartió fotografías de lo que fue su paso por el Canal 11, mientras agradeció, entre otras cosas, el aprendizaje, crecimiento y apoyo de sus compañeros y televidentes.

“Han sido casi cinco años llenos de experiencias, retos y aprendizajes que atesoraré siempre. Tuve el privilegio de ser parte del crecimiento de Las Noticias de Teleonce bajo la administración de Liberman Media Group desde el primer día y de trabajar junto a un equipo extraordinario que siempre dio lo mejor para llevar información responsable a nuestra gente”, sostuvo.

El anuncio se da tras varios años en el espacio informativo, periodo en el que formó parte de la evolución del noticiario.

“Gracias a cada compañero y compañera que caminó conmigo en esta etapa. Más que colegas, encontré amistades y personas a quienes admiro y respeto profundamente. Y gracias a ustedes por acompañarme, por abrirme las puertas de sus hogares cada día, por su confianza, su apoyo y el cariño que me regalaron durante todos estos años”, añadió como parte del escrito.

“Ahora toca seguir creciendo, soñando y buscando nuevas oportunidades”, finalizó.

Hasta el momento, Shirlyan Odette no ha ofrecido detalles de su próximo paso laboral.

Se recuerda que, a finales de 2025, otros reporteros como Luisa Benítez, Jamiebeth González, Kelvin Meléndez, Adriana Rosas, Yarimar Marrero, Isaac Rosado y Elsa Velázquez también terminaron sus labores con TeleOnce para dar el salto a Wapa Televisión.

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TeleOnceLas Noticias
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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