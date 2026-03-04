Normando Valentín se contagia con la fiebre del “Team Rubio”

El reportero ancla de NotiCentro, Normando Valentín, sorprendió a la audiencia este martes al aparecer con el cabello teñido de rubio como muestra de apoyo al equipo de Puerto Rico que participará en el próximo Clásico Mundial de Béisbol (CMB).

“0% miedo, 100% compromiso con el béisbol boricua 💯”, publicó el espacio informativo en sus redes sociales, junto a imágenes del proceso de cambio de imagen del periodista. En otro mensaje añadieron: “Normando ya comenzó su cambio de look 🟡⚾ ¡Qué nervios! #TeamRubio”.

Horas después, el resultado final fue revelado al aire y en plataformas digitales: “Así quedó Normando, el rubio de #NotiCentro o, como él dice, ‘el canito’”.

De esta forma, el periodista se convirtió en el primer talento del canal que se atrevió a hacer este cambio de “look”. Retó a su colega Jay Fonseca a unirse al “Team Rubio”, pero este aseguró que no podrá hacerlo porque se realizó un trasplante de cabello.

¿Por qué el pelo rubio?

El cabello teñido de rubio se ha convertido en los últimos años en un símbolo entre peloteros boricuas durante competencias internacionales. Durante ediciones recientes del Clásico, varios integrantes de la novena nacional optaron por decolorarse el cabello como muestra de unidad y camaradería dentro del equipo.

En el torneo de 2023, figuras como Francisco Lindor y Javier Báez lucieron el distintivo tono rubio, reforzando la identidad del conjunto y creando una imagen fácilmente reconocible para la fanaticada. La tendencia se remonta a dinámicas similares vistas en equipos deportivos internacionales, donde los cambios de imagen funcionan como ritual de cohesión y motivación grupal.

El Clásico Mundial de Béisbol es organizado por Major League Baseball y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol. Puerto Rico ha sido subcampeón en múltiples ocasiones.

Sobre el Clásico 2026

El Estadio Hiram Bithorn volverá a ser escenario de un CMB cuando se celebren los partidos correspondientes a la ronda preliminar del Grupo A, entre el 6 y 11 de marzo.

Puerto Rico será el anfitrión de otros cuatro equipos, Colombia, Panamá, Cuba y Canadá, a los que enfrentará en ese mismo orden los días 6, 7, 9 y 10, todos a las 7:00 de la noche. Podrán ser vistos a través de WAPA Deportes.