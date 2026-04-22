Draco Rosa abraza la vida y la transforma en la música de su nuevo álbum

La vida y el camino recorrido son, para el cantautor Draco Rosa, la fuente principal de toda gran creación. Es por eso que cuando estrene este próximo viernes su nuevo álbum, “Olas de luz”, sus fieles fanáticos encontrarán una obra que destila los conocimientos adquiridos en sus 56 años y las mágicas experiencias vividas en viajes por República Dominicana y España. Más que un disco, Draco lo define como una contribución para quien lo escuche, celebrando el privilegio de envejecer con un mensaje sincero de paz y buenas vibras.

“Más allá de ser un reflejo del momento que vivo actualmente, que sería como achicarlo, este álbum sí tiene unos matices del momento, pero aquí se suma toda una vida”, explicó el artista sentado tranquilamente en un rincón de su negocio D11 Motorshop, en sector Bechara, en San Juan. “No pude haber hecho este disco, sin haber vivido y caminado todos estos años, aunque espero que Dios me dé otros 50 años más. Independientemente de eso, llegar a los 56 años para mí es un gran logro”. Vale la pena recordar que el artista ha sido diagnosticado en dos ocasiones con cáncer y recibió un trasplante de médula ósea hace unos años.

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Al hablar de su nuevo álbum, Draco lo hace con la misma satisfacción que lo hace un padre de un hijo. “Estoy orgulloso, porque siento que, de todos los discos, este brinda una gran contribución para cualquier ser humano que lo escucha. Es más, si te fueras a una isla y te pudieras llevar solamente cinco álbums, pienso que esté debería ser uno de ellos”, destacó el cantante criado en Ponce. “Porque te sigue dando muchos matices cada vez que lo escuchas, en parte porque creo que lo que pasó aquí fue hermoso y fue canalizado en un momento muy particular”.

Recorrido musical

Según explicó, él es un artista que necesita sentir cada nota en el alma para poder crear y conectar con su comunidad. Tras su lucha contra el cáncer y el paso de la pandemia, el músico exploró las frecuencias con el álbum “Sound Healing” (2021), lanzó el premiado en vivo “Life After Vida” (2023) y rindió homenaje al rock en español en “Reflejos de lo eterno” (2024), un disco de versiones de algunos clásicos. De hecho, “Olas de luz” es el primer álbum de temas inéditos desde “Monte sagrado”, grabado en 2018.

La creación de “Olas de luz” fue una verdadera aventura que comenzó en julio de 2024. Draco Rosa decidió hacer una “escapada” junto a su pareja, Monse, buscando inspiración en la Zona Colonial de República Dominicana. Allí, tras recibir la bendición de un caballero desconocido, la magia se desató y los llevó hasta España. Con una libreta de apuntes en mano y una mirada nueva, Draco recorrió desde los paisajes sagrados de la Costa Brava, en Cataluña, hasta los museos de Madrid, transformando cada museo, cada viñedo y cada conversación en una pieza musical donde la guitarra acústica y el sentimiento son los grandes protagonistas.

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Viaje sonoro

“Olas de luz” se va entrelazando como un diario de viaje lleno de espiritualidad. Todo comienza con “Penumbra del sueño”, que funciona como un llamado a fortalecernos, una ola de energía que desemboca en la plegaria de “Llama eterna”. El recorrido continúa en Cataluña con “Montserrat”, inspirada en el monasterio y sus rocas sagradas, y se traslada a los museos de Madrid con “El carro de heno”, influenciada por la obra del Bosco. En el barrio de Salamanca, tras un despertar perfecto en un café, nació “Colores del ayer”, mientras que la emotiva “Gracias por un día más” surgió tras escuchar una historia de amor profundo en el pueblo costero de El Masnou.

Finalmente, el disco aterriza en un terreno muy personal y lleno de gratitud. Temas como “Todo por el amor” y “Costa Brava” celebran la vida y los paisajes que marcaron su travesía, mientras que “Somos familia” refleja su regreso a Puerto Rico y el reencuentro con sus padres.

Nuevo enfoque

Para Draco Rosa, la vida hoy tiene un ritmo distinto, uno que valora la calma de su hogar en Puerto Rico y la compañía de su pareja, quienes han sido piezas clave en su bienestar actual. Aunque admite que no todo es felicidad perfecta, ha aprendido a manejar los días difíciles refugiándose en la reflexión y aceptando que es válido tomarse un tiempo cuando el ánimo no acompaña. Su enfoque ahora está en construir comunidad y compartir buenas vibras, entendiendo que la música es el puente ideal para conectar con los demás y con su propia esencia.