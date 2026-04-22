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Actriz de American Pie abre cuenta en OnlyFans tras su decepción en Hollywood: “Este es el futuro”

Aseguró que pretende mostrar una faceta distinta de su personalidad y acercarse de forma directa a sus seguidores

22 de abril de 2026 - 3:30 PM

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Varios actores de la saga se reunieron en el programa "Entertainment Tonight" para celebrar el aniversario número 20. (Twitter)
Varios actores de la saga se reunieron en el programa "Entertainment Tonight" para celebrar el aniversario número 20. (Twitter)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz estadounidense Shannon Elizabeth, recordada por su papel en American Pie (1999), anunció la apertura de una cuenta en la plataforma OnlyFans. La decisión responde a un cambio en su carrera y a su interés por tener mayor control sobre su contenido.

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Elizabeth, de 52 años, dio a conocer la noticia en entrevistas a People y TMZ. En esas conversaciones explicó que su trayectoria en Hollywood estuvo marcada por decisiones de terceros sobre su imagen y oportunidades laborales.

La artista indicó que esta nueva etapa busca modificar ese panorama. Señaló que pretende mostrar una faceta distinta de su personalidad y acercarse de forma directa a sus seguidores, bajo sus propias condiciones.

El pasado mes de marzo, durante una participación en el programa Entertainment Tonight, la actriz había aclarado que su personalidad fuera de la pantalla dista del personaje de Nadia, que la lanzó a la fama. En ese momento explicó que ese papel respondía a una interpretación y no a su forma de ser en la vida real.

“Para mí, era un papel, estaba interpretando un personaje. Pero en la vida real, no soy una chica a la que le guste estar desnuda”, dijo en aquel momento.

Sin embargo, su postura evolucionó. En declaraciones recientes, destacó que OnlyFans le permite establecer una relación directa con su audiencia y manejar su contenido con libertad. Además, consideró que este tipo de plataformas representan una tendencia hacia el futuro en la industria del entretenimiento.

“Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, en mis propios términos, con total libertad. Creo firmemente que este es el futuro”, dijo.

Elizabeth también subrayó que el material disponible en su perfil será exclusivo y no estará en otros sitios o aplicaciones.

La actriz participó en producciones como Scary Movie (2000), American Pie 2 (2001), Love Actually (2003) y la serie Cuts (2005-2006). En años recientes redujo su presencia en la industria cinematográfica.

Tras su salida de Hollywood, se trasladó a Sudáfrica. Allí dirige un santuario de vida silvestre, actividad que mantiene junto con labores de conservación. Afirmó que este trabajo continuará de forma paralela a su incursión en la plataforma digital.

Varios actores de la saga se reunieron en el programa "Entertainment Tonight" para celebrar el aniversario número 20. (Twitter)Jason Biggs, interpretó a Jim Levenstein en American Pie. Actualmente 41 años y en los últimos años participó en películas como 'Un chofer en apuros', 'Angry Angel' y 'Estimado dictador'. (Montaje)Jennifer Coolidge, conocida por su personaje de Jeanine, la madre de Stifler, en las películas 'American Pie' tiene en la actualidad 57 años. (Montaje)
1 / 11 | Conoce a los actores de American Pie a 20 años de su debut en el cine. Varios actores de la saga se reunieron en el programa "Entertainment Tonight" para celebrar el aniversario número 20. (Twitter)

Pese a su menor actividad en cine, su carrera actoral no se detiene. Recientemente circularon imágenes suyas en el rodaje de la película First Witch, lo que sugiere un posible regreso más constante a la pantalla.

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OnlyFansHollywood
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