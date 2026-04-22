Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con fecha el regreso de “Ahí está la verdad” con Normando Valentín

El programa retoma su espacio en televisión con un nuevo formato

22 de abril de 2026 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Junio 12, 2022 - Estudio GFR Media Entrevista al periodista de TV Normando Valentin y la cantante Giselle con motivo de su participación en la obra “Titantos” de Uka Green En la Foto: Normando Valentin Fotos: Pablo Martínez Rodríguez (pablo.martinez@gfrmedia.com) (Pablo Martinez / staff GFR Media)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de años de especiales mensuales y anunciarse el último episodio de “Ahí está la verdad” en diciembre del pasado año, el programa moderado por el periodista Normando Valentín regresa a Wapa Televisión con una nueva temporada.

RELACIONADAS

El programa de análisis, investigación y entrevistas vuelve a la pantalla chica todos los jueves, a partir del próximo 30 de abril a las 10:00 p.m., con un formato de emisión semanal.

“Cada vez más cerca de regresar a sus pantallas… Pensando fuera de la caja… listos para armar lios”, compartió el veterano reportero a través de sus redes sociales.

Recordemos que el espacio contó con 12 años de especiales mensuales, que llevaron al reportero a ganarse el primer Emmy de su carrera.

En su mensaje de despedida de diciembre de 2025, el reportero dijo: “La vida son ciclos. Hoy cierro uno. Este es nuestro último especial mensual de 'Ahí está la verdad’. Los cambios son buenos y estoy seguro de que este lo será aún más”. “Es momento de pensar fuera de la caja, reflexionar y pensar qué es lo próximo”, afirmó.

Normando Valentín comenzó su carrera en los medios de comunicación en el 1992."Dios ha sido más que generoso con ese chico de Utuado que se ha disfrutado a plenitud esto que llaman vida", expresó el periodista en sus redes sociales. Normando Valentín junto a su hija menor Génesis. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
1 / 15 | De Utuado a Wapa Televisión: Normando Valentín cumple sus 56 años . Normando Valentín comenzó su carrera en los medios de comunicación en el 1992. - Suministrada
Tags
Wapa TVNormando Valentíntelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: