Con fecha el regreso de “Ahí está la verdad” con Normando Valentín

Luego de años de especiales mensuales y anunciarse el último episodio de “Ahí está la verdad” en diciembre del pasado año, el programa moderado por el periodista Normando Valentín regresa a Wapa Televisión con una nueva temporada.

El programa de análisis, investigación y entrevistas vuelve a la pantalla chica todos los jueves, a partir del próximo 30 de abril a las 10:00 p.m., con un formato de emisión semanal.

“Cada vez más cerca de regresar a sus pantallas… Pensando fuera de la caja… listos para armar lios”, compartió el veterano reportero a través de sus redes sociales.

Recordemos que el espacio contó con 12 años de especiales mensuales, que llevaron al reportero a ganarse el primer Emmy de su carrera.

En su mensaje de despedida de diciembre de 2025, el reportero dijo: “La vida son ciclos. Hoy cierro uno. Este es nuestro último especial mensual de 'Ahí está la verdad’. Los cambios son buenos y estoy seguro de que este lo será aún más”. “Es momento de pensar fuera de la caja, reflexionar y pensar qué es lo próximo”, afirmó.

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