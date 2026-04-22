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Senado de Puerto Rico reconoce la trayectoria de Héctor “El Torito” Acosta

La Moción de Felicitación fue entregada un mes de su regreso al Coca-Cola Music Hall este 23 de mayo

22 de abril de 2026 - 4:23 PM

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Gregorio Matías, Héctor Acosta "El Torito" y Vitico Roque (productor del concierto). (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Senado de Puerto Rico reconoció hoy al artista y senador dominicano Héctor Acosta, conocido como “El Torito”, por su trayectoria de 36 años en la música y su impacto cultural a nivel internacional, en un acto celebrado en el Capitolio.

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La distinción se formalizó mediante una Moción de Felicitación aprobada el pasado 20 de abril de 2026, en la que se destaca su aportación a la música latina, su compromiso social y su rol en fortalecer los lazos culturales entre Puerto Rico y la República Dominicana.

Durante la actividad, el senador Gregorio Matías, del Partido Nuevo Progresista, hizo entrega oficial del reconocimiento al intérprete, resaltando tanto su carrera artística como su labor en el servicio público.

“Para nosotros es un honor tenerlo aquí en Puerto Rico. Primero lo conocimos como artista, pero luego hemos visto su compromiso con las comunidades más vulnerables. Es un ejemplo de servicio y de sensibilidad social”, expresó Matías.

Por su parte, Acosta agradeció el homenaje y reafirmó su compromiso con su pueblo.

“Gracias por estos reconocimientos, que lo que hacen es que uno continúe hacia adelante haciendo lo correcto y dejándole las consecuencias a Dios. Yo he sido senador desde 2020 y en 2024 fuimos reelectos, y estamos en el segundo año de este segundo periodo con un único objetivo de ayudar a la gente humilde, a los desposeídos y tratar de llevar cosas positivas a mi provincia, porque aparte también somos senador de la República Dominicana y representamos al país. Esto me hace sentir orgulloso de lo que hemos iniciado y hemos continuado desde el 2020 hasta esta fecha. Que Dios sea el que nos guíe de aquí en adelante con salud y vida. Gracias a todos y sobre todo muchas gracias honorable senador“, dijo Acosta.

Además de su faceta musical, Acosta se desempeña como senador de la República Dominicana por la provincia Monseñor Nouel, cargo para el cual fue reelecto en 2024.

Previo a la entrega, ambos legisladores sostuvieron un encuentro en el que intercambiaron ideas sobre posibles iniciativas de colaboración entre Puerto Rico y la República Dominicana en áreas como seguridad, tecnología, orientación ciudadana y desarrollo económico.

Como parte de su agenda en la isla, el artista también se prepara para su regreso a los escenarios el próximo 23 de mayo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

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SenadoGregorio Matías
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