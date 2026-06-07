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Aspirantes a Miss Universe Puerto Rico 2026 viven su último “Heel Camp” previo a la gran final

El próximo 25 de junio se conocerá el nombre de la sucesora de Zashely Alicea desde el Centro de Bellas Artes de Caguas

7 de junio de 2026 - 10:12 PM

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Ana Rosa Brito, Uma Blasini, Viviana Ortiz Pastrana, Karla Guilfú Acevedo y Zashely Alicea compartieron sus experiencias en el último "Heel Camp" de la temporada. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy, sábado, como parte de la preparación semanal de las candidatas a Miss Universe Puerto Rico, se llevó a cabo el último “Heel Camp”, donde se celebró el conversatorio de reinas llamado “Legado”. Un panel que contó con la participación especial de las exreinas Ana Rosa Brito, Uma Blasini, Viviana Ortiz, Karla Guilfú y Miss Universe Puerto Rico 2025 Zashely Alicea.

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Durante el foro, estas exreinas compartieron sus experiencias tanto en su preparación para el certamen local como en su experiencia en el Miss Universe internacional. Las 35 candidatas presentes tuvieron la oportunidad de interactuar con el panel a través de preguntas e intercambio de vivencias, desde los retos de la preparación hasta las presiones sociales y los momentos de mayor vulnerabilidad y éxito.

“Fue maravilloso compartir con las 35 candidatas a Miss Universe Puerto Rico y conocer a las pasadas reinas que sin lugar a dudas fueron parte de mi inspiración para participar. Estoy segura que hoy se alimentaron de buenos comentarios y conocimientos que serán de gran valor para su participación”, comentó Alicea.

Este conversatorio, moderado por Jobenny Rivera, relacionista de la organización, reafirmó el compromiso de Miss Universe Puerto Rico con el desarrollo integral de sus candidatas, brindándoles herramientas y experiencias que contribuyan a su crecimiento tanto dentro como fuera del certamen.

La gran final de Miss Universe Puerto Rico, será el 25 de junio desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas.Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. En la foto Jorge Hidalgo, CEO de WAPA MEDIA y Yizette Cifredo, directora de Miss Universe Puerto Rico junto a las participantes.
1 / 81 | Aquí están: estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Presentación de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026, llevada a cabo en el concesionario Genesis de Plaza Las Américas. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Miss Universe Puerto RicoZashely Alicea Rivera
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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