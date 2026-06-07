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Así fue el encuentro de Bad Bunny con Eladio Carrión en su quinto concierto en Madrid

La estrella global se prepara para su sexta función en el Estadio Riyadh Air Metropolitano

7 de junio de 2026 - 10:54 AM

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Bad Bunny invitó a Eladio Carrión a su quinto concierto en Madrid. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Madrid volvió a rendirse ante la estrella puertorriqueña Bad Bunny en su quinto concierto en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el que además de ofrecer un espectáculo invitó a una de los artistas más esperado en España.

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La estrella global ha logrado noches históricas con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en cada una de sus funciones, pero la del sábado en la noche sorprendió a los más de 60,000 fans que abarrotaron el estadio Metropolitano con la aparición del puertorriqueño Eladio Carrión en el escenario.

Carrión es otro de los exponentes del trap que cuenta con un sólido respaldo en su carrera, por lo que su presentación provocó el frenesí y la euforia de la audiencia.

La canción “Coco Chanel” fue el tema exclusivo del concierto. Bad Bunny aclaró el porqué esta selección para Madrid, ya que en Argentina se interpretó otro de los temas de Carrión que fue “THUNDER Y LIGHTNING”, como canción exclusiva.

Los artistas interpretaron “Coco Chanel”,“Kemba Walker” y “THUNDER Y LIGHTNING”. La audiencia cantó los tres temas en un canto colectivo en el estadio.

Bad Bunny regresa este domingo a la sexta función en el estadio Metropolitano, de los 10 conciertos que completará en Madrid. A esto se suman las dos funciones que ofreció en Barcelona. En total, el artista completará 12 funciones todas vendidas con más de 600,000 espectadores.

Todo lo que ha vivido España con las presentaciones de Bad Bunny ha sido memorable para la imparable carrera del artista más escuchado en el mundo.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada
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Bad BunnyEladio CarriónEspaña
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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