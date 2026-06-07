Así fue el encuentro de Bad Bunny con Eladio Carrión en su quinto concierto en Madrid

Madrid volvió a rendirse ante la estrella puertorriqueña Bad Bunny en su quinto concierto en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el que además de ofrecer un espectáculo invitó a una de los artistas más esperado en España.

La estrella global ha logrado noches históricas con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en cada una de sus funciones, pero la del sábado en la noche sorprendió a los más de 60,000 fans que abarrotaron el estadio Metropolitano con la aparición del puertorriqueño Eladio Carrión en el escenario.

Carrión es otro de los exponentes del trap que cuenta con un sólido respaldo en su carrera, por lo que su presentación provocó el frenesí y la euforia de la audiencia.

La canción “Coco Chanel” fue el tema exclusivo del concierto. Bad Bunny aclaró el porqué esta selección para Madrid, ya que en Argentina se interpretó otro de los temas de Carrión que fue “THUNDER Y LIGHTNING”, como canción exclusiva.

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Los artistas interpretaron “Coco Chanel”,“Kemba Walker” y “THUNDER Y LIGHTNING”. La audiencia cantó los tres temas en un canto colectivo en el estadio.

Bad Bunny regresa este domingo a la sexta función en el estadio Metropolitano, de los 10 conciertos que completará en Madrid. A esto se suman las dos funciones que ofreció en Barcelona. En total, el artista completará 12 funciones todas vendidas con más de 600,000 espectadores.

Todo lo que ha vivido España con las presentaciones de Bad Bunny ha sido memorable para la imparable carrera del artista más escuchado en el mundo.