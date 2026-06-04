¿Quién es Claudia Bavel? La española que asegura haber tenido supuestos romances con Bad Bunny y Ozuna

La creadora de contenido para adultos en OnlyFans e influencer, la española Claudia Bavel ha vuelto a llamar la atención en España tras alegar que Bad Bunny, -con quien asegura haber tenido una relación efímera-, se inspiró en ella para crear una parte del éxito “Tití me preguntó”.

Con la llegada de la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y los 12 con conciertos que Bad Bunny realizará en suelo español, programas de televisión españoles han invitado a Bavel para que hable de la supuesta relación que tuvo con el artista urbano y el por qué no ha ido la famosa casita como invitada especial.

Bavel, natural de Barcelona, asistió al programa "El tiempo justo" de Telecinco donde explicó las razones por las que rechazó ir a la casita de Bad Bunny en sus conciertos.

“Me han invitado a la casita y he dicho que no. Tengo una norma que es, si ya he estado con el cantante no vuelvo a sus conciertos. Si me ves en el concierto de alguien es que no he estado con ellos”, reveló Bavel, quien saltó a la fama fuera de las plataformas de contenido sexual para adultos por una supuesta relación con el jugador de fútbol Iker Casillas.

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En esa misma línea de su regla con los artistas, aseguró a preguntas del presentador Joaquín Prat que tampoco iría a los conciertos de Ozuna, dejando entrever que también estuvo con “El Negrito de los ojos claros”.

Según contó, conoció a Bad Bunny en el 2017 a través de Twitter por un video que ella compartió bailando una de sus canciones y Benito Martínez Ocasio le hizo retuit. Luego se conocieron y Bad Bunny la invitó a un concierto en España y terminaron en un hotel.

“De ahí nace una canción que dice de unos balcones de Barcelona... no me inventó cosas. Me dedicó esa canción que habla de Barcelona”, contó Bavel que fue interrumpida por una de las panelistas del programa para hacer referencia a “Tití me preguntó”, canción cuya letra dice: “La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bi*@ está cabrón”.

Ese tema no sería la única canción, puesto que la influencer comentó que en otras canciones hay detalles que ellos habrían vivido juntos. De igual forma, Bavel mostró una “selfie” de ella y Bad Bunny juntos.

“Hace nueve años Bad Bunny era mi fan y yo tenía más seguidores que él”, aseguró la actriz de contenido de adultos que de paso aclaró que en ese tiempo el artista tenía una relación abierta y que ella conoció a la pareja en una videollamada.

En medio del programa, a preguntas de los presentadores, Bavel reafirmó que no hay manera de que ella asista a la casita, puesto que estuvo con otro amigo de Bad Bunny del género urbano.

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“Estuve con otro amigo suyo y no quiero hablar porque estuve con más de uno y se le liga la cosa”, reveló.

En Semana Santa, la actriz estuvo en Puerto Rico y participó en una entrevista con Fernan Vélez “El Nagorazzi” para su canal en YouTube. En esa entrevista habló de su primera visita en la isla y también comentó sobre Bad Bunny, Ozuna y Anuel.

Cabe señalar que Bad Bunny ni Ozuna ha confirmado algún romance con Bavel.

@mowlihawk_ Habla de su relación con OZUNA #Batmowli (Entrevista completa en el link de la descripción) @𝑪𝑳𝑨𝑼𝑫𝑰𝑨 𝑩𝑨𝑽𝑬𝑳 ♡ ♬ sonido original - mowlihawk

En cambio, su presunta relación con Casillas fue un rollo mediático en España ya que fueron fotografiados juntos en Barcelona y ella confirmó públicamente la relación.