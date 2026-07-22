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Alofoke asegura que creará su propio partido político

Explicó que tomó la decisión al considerar que el escenario político dominicano necesita “ideas y principios innovadores”

22 de julio de 2026 - 4:26 PM

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Esmerlin Santiago Matías García​, mejor conocido por su nombre artístico "Alofoke", es un empresario, personalidad de radio, "streamer" y productor discográfico dominicano. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El empresario de la comunicación y creador de contenido Santiago Matías, también conocido como Alofoke, anunció este miércoles 22 de julio de 2026 su decisión de crear un partido político con el objetivo de participar en las elecciones presidenciales de 2028.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Matías informó que iniciará el proceso de recolección de firmas para solicitar ante la Junta Central Electoral (JCE) el reconocimiento de la nueva organización política, asegurando que documentará cada etapa del proceso y que recorrerá el país en busca del respaldo ciudadano.

En su mensaje, explicó que tomó la decisión al considerar que el escenario político dominicano necesita “ideas y principios innovadores”, además de una estructura comprometida con dejar atrás las prácticas tradicionales. También agradeció al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a su presidente Quique Antún y a más de 15 organizaciones políticas que, según afirmó, le ofrecieron la posibilidad de ser candidato presidencial para los comicios de 2028.

La publicación concluye invitando a sus seguidores a proponer el nombre de la nueva organización política.

La decisión llega en un momento en el que la figura de Santiago Matías ha cobrado mayor relevancia en el debate público. En las últimas semanas, el empresario ha estado en el centro de la conversación nacional tras darse a conocer una encuesta de ACD Media, en la que apareció entre las personalidades con mayor nivel de simpatía y proyección política, resultado que generó amplio debate en medios de comunicación y redes sociales.

Con una comunidad de millones de seguidores en plataformas digitales y el liderazgo de Alofoke Media Group, Santiago Matías se ha consolidado como una de las figuras de mayor influencia en la comunicación digital de República Dominicana. Su plataforma reúne programas de entretenimiento, entrevistas y análisis de temas de actualidad, alcanzando una audiencia que trasciende las fronteras del país y conecta con la diáspora dominicana y otros públicos de América Latina.

En los últimos años también ha impulsado proyectos de impacto social, iniciativas de entretenimiento y eventos multitudinarios, además de participar activamente en debates sobre temas políticos, económicos y sociales, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del ecosistema digital dominicano.

Desde hoy Santiago Matías da el paso más significativo de su trayectoria pública al confirmar su intención de incursionar formalmente en la política, abriendo un nuevo capítulo de cara al proceso electoral de 2028.

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Alofoke
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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