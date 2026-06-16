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Celinee Santos entra al “Planeta Alofoke”: “La real ganadora”

La reina de belleza y segunda finalista de “La casa de los famosos 6″ celebró con Santiago Matías dos nuevos récords Guinness del productor

16 de junio de 2026 - 8:52 AM

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Alofoke y Celinee Santos en "Planeta Alofoke". (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

De “La casa de los famosos 6” a “Planeta Alofoke”: Celinee Santos se reunió este domingo con Santiago Matías para celebrar los dos nuevos récords Guinness del empresario.

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Santos llegó a Lantica Studios como invitada especial de la producción de Matías, siendo la primera aparición de la modelo dominicana desde la gran final del reality de Telemundo que se llevó a cabo el pasado 11 de junio.

Durante la participación de la reina de belleza, el youtuber y productor recibió doble reconocimiento como la transmisión más larga en video y la transmisión con un millón de seguidores en días continúos.

El adjudicador oficial de Guinness World Records, Alfredo Arista Rueda, dio a conocer la noticia ante ambas personalidades, los participantes del formato digital y su equipo de producción.

“Bienvenida al Planeta Alofoke. Celinee, ganadora de la Casa de los famosos, la real ganadora”, expresó el productor ante la entrada de la reina de belleza dominicana.

PUTI 🇵🇷 🍬 on X: “Celinee en planeta Alofoke. QUE DIVINA SE VE. 😮‍💨🌸💗 #LCDLF6 #PlanetaAlokoke https://t.co/LnEchQII5k” / X

Matías también anunció el lanzamiento oficial de su próximo proyecto, “Alofoke 1.6”, una agencia de streaming que formará parte de la expansión de su ecosistema de contenidos digitales. Entre los integrantes, fueron confirmados Carlos Montesquieu y Pío La Ditingancia.

Los detalles de “Alofoke 1.6” serán presentados próximamente en un encuentro con medios nacionales e internacionales.

Tags
AlofokeReality ShowsLa casa de los famososYouTubeTelemundo
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