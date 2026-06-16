Celinee Santos entra al “Planeta Alofoke”: “La real ganadora”

Santos llegó a Lantica Studios como invitada especial de la producción de Matías, siendo la primera aparición de la modelo dominicana desde la gran final del reality de Telemundo que se llevó a cabo el pasado 11 de junio.

Durante la participación de la reina de belleza, el youtuber y productor recibió doble reconocimiento como la transmisión más larga en video y la transmisión con un millón de seguidores en días continúos.

El adjudicador oficial de Guinness World Records, Alfredo Arista Rueda, dio a conocer la noticia ante ambas personalidades, los participantes del formato digital y su equipo de producción.

PUBLICIDAD

“Bienvenida al Planeta Alofoke. Celinee, ganadora de la Casa de los famosos, la real ganadora”, expresó el productor ante la entrada de la reina de belleza dominicana.

Matías también anunció el lanzamiento oficial de su próximo proyecto, “Alofoke 1.6”, una agencia de streaming que formará parte de la expansión de su ecosistema de contenidos digitales. Entre los integrantes, fueron confirmados Carlos Montesquieu y Pío La Ditingancia.