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¿Cuál es el historial legal de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe?

La nueva orden de arresto emitida por la Fiscalía General de la República reaviva el interés sobre los antecedentes legales del empresario

3 de agosto de 2026 - 7:46 AM

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Raúl Rocha Cantú (Fernando Llano)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La noticia de que se ha girado una nueva, y segunda, orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, co-propietario de Miss Universe, trae a colación otros asuntos legales de los que ha sido señalado en los últimos años, ¿cuál es su historial frente a las autoridades?

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Diferentes medios de comunicación difundieron información relacionada a la orden de aprehensión que, de forma reciente, ha sido girada por la Fiscalía General de la República, la cual involucra, como posibles responsables, a Rocha Cantú y otros dos empresarios.

En ella, el empresario, acusado previamente por los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, en la actualidad también es señalado de, aparentemente, ser uno, de los tres, involucrados en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Ambas órdenes de aprehensión se suman a otros asuntos en que Rocha Cantú ha estado implicado, mucho antes siquiera, que fuera asociado al mundo del espectáculo y el originario de Monterrey se involucrarse en el más importante certámen de belleza.

En 2011, Rocha Cantú arribó a Guatemala para asumir el título de cónsul honorífico de ese país, título que se caracteriza por ser asumido por un representante, no especializado, que ejerce funciones consulares, de forma voluntaria y sin recibir salario fijo, debido a que no es diplomático, sino un ciudadano local.

Dejo ese cargo, en octubre de 2025, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país solicitaste que fuera destituido, pero, ¿por qué?

Esto ocurrió debido a un presunto incumplimiento administrativo de normas, proceso que, de acuerdo a información pública, se agilizó debido a las acusaciones que tuvieron lugar, en noviembre del año pasado, debido al presunto fraude relacionado al triunfo de Fátima Bosch, como Miss Universe 2025, certamen del que es co-propietario desde 2024, cuando adquirió el 50 por ciento del concurso de belleza internacional.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization
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