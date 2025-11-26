Raúl Rocha, dueño de Miss Universe, bajo investigación por delincuencia organizada

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola reveló que el Gobierno Federal de México obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universe, por huachicol, un combustible adulterado, y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido.

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universe acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios.

Luego, el 15 de noviembre se libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization 1 / 15 Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. Suministrada / Miss Universe Organization Compartir

Cuatro días después, el 19 de noviembre la FGR formalizó el acuerdo para que Rocha Cantú entregue información en calidad de testigo colaborador, lo que se conoce comúnmente como testigo protegido.

Ligado a esta investigación, Loret de Mola indicó que el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen “N”, alias “La Fiscal”, presuntamente funcionaria pública que cooperaba con esta red.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización operada por el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, “huachicoleó” (término utilizado en México para describir el contrabando) combustible desde Guatemala y suministró armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

Esta organización adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente. Además, presúntamente operaba centros logísticos en Querétaro.

Según la información, “La Espuela”, dentro de Ferropolymers, recibía carrotanques con combustible; “El Patio”, en 5ª La Chingada mezclas con MTBE para mejorar calidad y presentación; el producto final se distribuía a AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA; para la facturación utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

Sobre el modus operandi del tráfico de armas, según la investigación de la Secretaría de Seguridad y la FGR, se detalla que la red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento incluyendo a SEGURIMEX, S.A.P.l. de C.V.; SETER, S.A. de C.V.; Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.; Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.; y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

1 / 13 | Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. - PRASAD PATHAK 1 / 13 Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. PRASAD PATHAK Compartir

Estas compañías intercambiaban armamento entre sí con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la empresa SETER fue empleada para abastecer de armas al Grupo Sombra, establecido en Veracruz y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a “El Cape”, “El Loco” y “El M”.

Junto a esto, se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de SEDENA, lo que permitía su circulación con apariencia de legalidad.

PUBLICIDAD

Miss Universe