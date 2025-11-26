Opinión
26 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universe, bajo investigación por delincuencia organizada

Tras una orden de captura, el magnate pactó con la Fiscalía General de la República de México colaborar como testigo protegido

26 de noviembre de 2025 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, es el codueño del certamen de belleza Miss Universe. (Fernando Llano)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola reveló que el Gobierno Federal de México obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universe, por huachicol, un combustible adulterado, y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido.

El periodista señaló que el 21 de octubre pasado, el dueño de Miss Universe acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios.

Luego, el 15 de noviembre se libró la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Cuatro días después, el 19 de noviembre la FGR formalizó el acuerdo para que Rocha Cantú entregue información en calidad de testigo colaborador, lo que se conoce comúnmente como testigo protegido.

Ligado a esta investigación, Loret de Mola indicó que el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen “N”, alias “La Fiscal”, presuntamente funcionaria pública que cooperaba con esta red.

De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización operada por el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, “huachicoleó” (término utilizado en México para describir el contrabando) combustible desde Guatemala y suministró armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

Esta organización adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente. Además, presúntamente operaba centros logísticos en Querétaro.

Según la información, “La Espuela”, dentro de Ferropolymers, recibía carrotanques con combustible; “El Patio”, en 5ª La Chingada mezclas con MTBE para mejorar calidad y presentación; el producto final se distribuía a AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA; para la facturación utilizaban las empresas fachada Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.

Sobre el modus operandi del tráfico de armas, según la investigación de la Secretaría de Seguridad y la FGR, se detalla que la red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento incluyendo a SEGURIMEX, S.A.P.l. de C.V.; SETER, S.A. de C.V.; Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V.; Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V.; y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V.

Estas compañías intercambiaban armamento entre sí con apoyo de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); la empresa SETER fue empleada para abastecer de armas al Grupo Sombra, establecido en Veracruz y a operadores del Cártel del Golfo en Tamaulipas, incluyendo a “El Cape”, “El Loco” y “El M”.

Junto a esto, se documentó la rematriculación de armas ilegales con registros oficiales de SEDENA, lo que permitía su circulación con apariencia de legalidad.

Miss Universe

Hace solo unos días, Rocha Cantú ha estado en el centro de las controversias luego de que Fátima Bosch, representante de México, resultara ganadora del cetro de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. Entre rumores y renuncias de jurados, el resultado del certamen de belleza se ha puesto en duda y en entredicho. La representante de Puerto Rico, Zachely Alicea tuvo una respetable participación, alcanzando el grupo de las 12 finalistas.

Miss Universe 2026 está pautado para celebrarse en Puerto Rico en algún momento de 2026.

raúl rochaMiss UniverseMéxico
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
