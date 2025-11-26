Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Miss Guadalupe acusa a Raúl Rocha y a Miss Universe de racismo

Siguen las controversias tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch

26 de noviembre de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Guadalupe, Ophély Mézino (Suministrada / Miss Universe Organization)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La polémica en Miss Universe continúa. Además de las acusaciones de fraude que han surgido tras el triunfo de Fátima Bosch, ahora se suman las de racismo en contra de su presidente Raúl Rocha Cantú y la misma organización.

RELACIONADAS

A través de las redes sociales, Ophély Mézino, representante de Guadalupe, reaccionó a la explicación que Cantú ofreció a Carlos Loret de Mola sobre el quinto lugar que obtuvo Costa de Marfil; y es que, el empresario afirmó que, a pesar de que la concursante era una de las favoritas del público, por razones migratorias no tenía oportunidad de ganar: “Entra al internet y pon: ¿Cuántos países requieren visa de Costa de Marfil?... 175. Te imaginas el costo de la visa de cada uno de los países y tiempo de abogados, pero eso no lo ven los fanáticos”, dijo.

Para Mézino, estas declaraciones, lejos de apagar el escándalo, destaparon un grave tema de racismo, especialmente contra las pequeñas naciones de África

“¿Robaste el dinero de mis chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca podrían ganar? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión?”, escribió en sus historias de Instagram.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

La modelo afirmó que las palabras Cantú fueron una muy mala excusa, pues en la información que cada una de las participantes manda se encuentra el tema de las visas.

“¿El tema de la visa?. ¿Estás tratando de buscar una excusa racista para justificar que no escogiste a alguien altamente calificada para el trabajo? ¿Lees siquiera nuestras biografías cuando entregamos nuestra información de visas? Mi chica tiene pasaporte estadounidense. ¿De qué están hablando?“, agregó.

La guadalupeña calificó esta situación como una gran “injusticia”, por lo que no dudó en alzar la voz: “Ustedes se roban el dinero de pequeños territorios. Se roban la esperanza de millones de personas que no entienden por qué no entraron al Top 30/12/5. Esta es la peor excusa que he escuchado jamás”, finalizó.

A estos reclamos se suman los de otras representantes como Miss Estonia y la propia Miss Costa de Marfil, que incluso renunciaron a sus títulos. Además de los de Miss Portugal y Curazao, quienes aseguraron que las ideas de la organización ya no las representa.

Hasta el momento, ni Miss Universe ni Raúl Rocha Cantú han respondido a estos señalamientos.

Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. Miss Paraguay, Miss Perú y Miss Filipinas. Miss Chile, Miss Croacia y Miss República Checa.
1 / 35 | Miss Universe 2025: así lucieron las candidatas en su entrevista con el jurado . Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, y el resto de aspirantes de Miss Universe 2025 tuvieron el sábado, la entrevista con el jurado. - Suministrada
Tags
Miss UniverseFátima Bosch
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: