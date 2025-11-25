Opinión
25 de noviembre de 2025
76°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidente de Miss Universe revela razón de la derrota de Miss Costa de Marfil

Raúl Rocha ofreció una entrevista a un programa mexicano

25 de noviembre de 2025 - 8:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Certamen de belleza, Miss Universe 2025 en Bangkok, Tailandia. (Agencia EFE)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El presidente y copropietario de Miss Universe, Raúl Rocha, negó este lunes las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza, y anunció acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.

RELACIONADAS

Rocha también habló sobre Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, explicó que una de las razones por la que no ganó es porque necesita visa para entrar a 175 países.

“Y para los que dicen de Costa de Marfil que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Costa de Marfil necesita –entren a Google todos tiene ahí un celular- y busquen ¿cuántos países necesita Costa de Marfil para poder entrar? 175. Sí, 175, la chamba (trabajo) es por un año de Miss Universe”, dijo Rocha en entrevista con la periodista mexicana Adela Micha en el programa “La Saga”.

Agregó además: “Entonces, va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento porque uno, el costo que te representa el trámite de visa con abogados, unas de ellas se requieren seis meses de anticipación… hay muchas cosas que se valoran que la gente, los misólogos, los fans pues no le alcanzan para poder determinar porque queremos que sea Miss Universe, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo”.

Yacé, quien fue nombrada Miss Universo África & Oceania 2025, renunció hoy a su título tras el triunfo de la mexicana.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la filántropa y reina de belleza marfileña firmó que tomó la decisión por sus valores.

"Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón", expresó la reina de belleza.

La credibilidad del resultado de la competición ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del concurso, alegando falta de transparencia y una supuesta “votación secreta” en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado.

El artista también anunció su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y ha tildado a Bosch como “una miss universo de mentira”.

Harfouch asegura que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación y que en principio se emitirá el próximo año, declaró que México sería la triunfadora porque Rocha mantiene “negocios” con el padre de Bosch.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization
Tags
Miss UniverseFátima BoschCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
