Presidente de Miss Universe revela razón de la derrota de Miss Costa de Marfil

El presidente y copropietario de Miss Universe, Raúl Rocha, negó este lunes las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza, y anunció acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.

Rocha también habló sobre Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, explicó que una de las razones por la que no ganó es porque necesita visa para entrar a 175 países.

“Y para los que dicen de Costa de Marfil que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Costa de Marfil necesita –entren a Google todos tiene ahí un celular- y busquen ¿cuántos países necesita Costa de Marfil para poder entrar? 175. Sí, 175, la chamba (trabajo) es por un año de Miss Universe”, dijo Rocha en entrevista con la periodista mexicana Adela Micha en el programa “La Saga”.

Agregó además: “Entonces, va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento porque uno, el costo que te representa el trámite de visa con abogados, unas de ellas se requieren seis meses de anticipación… hay muchas cosas que se valoran que la gente, los misólogos, los fans pues no le alcanzan para poder determinar porque queremos que sea Miss Universe, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo”.

Yacé, quien fue nombrada Miss Universo África & Oceania 2025, renunció hoy a su título tras el triunfo de la mexicana.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la filántropa y reina de belleza marfileña firmó que tomó la decisión por sus valores.

"Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón", expresó la reina de belleza.

La credibilidad del resultado de la competición ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del concurso, alegando falta de transparencia y una supuesta “votación secreta” en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado.

El artista también anunció su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y ha tildado a Bosch como “una miss universo de mentira”.

Harfouch asegura que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación y que en principio se emitirá el próximo año, declaró que México sería la triunfadora porque Rocha mantiene “negocios” con el padre de Bosch.