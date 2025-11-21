Quién es Fátima Bosch, Miss Universe 2025

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025 durante la edición 74 del concurso de belleza que tuvo lugar en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.

Perfil académico y carrera

La soberana nació el 19 de mayo de 2000 y cuenta con una formación en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. Con el fin de desarrollarse a nivel profesional complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos, lo que le ha permitido adquirir una perspectiva global sobre la industria del diseño y la moda.

La representante de México tiene una altura de 5.7 pies y su incursión en pasarelas y concursos inició desde muy joven. Bosch obtuvo el título de Flor Tabasco en 2018, lo que consolidó una tradición familiar vinculada a los certámenes de belleza en esa región.

Integrantes de su famosa familia

Bosch forma parte de una familia con una notable presencia en el ámbito público. Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de una dinastía ligada a concursos estatales, aunque ella no participó directamente en el Flor Tabasco, dos de sus hermanas, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), sí lo hicieron.

Su tía materna, Mónica Fernández Balboa, de igual manera, es una de las figuras más conocidas del entorno familiar. Exsenadora por Morena, fue presidenta del Senado y, desde 2024, dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Fernández Balboa relató en las redes sociales que su experiencia en los certámenes de belleza marcó el inicio de su interés por la política y la gestión social tras recorrer municipios de Tabasco. “Fue en este encuentro con la realidad, con este México que te mueve y te vuelve sensible, que llamó mi atención la política y el desarrollo social”, afirmó en Facebook.

El padre de Miss Universe 2025, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana y ocupa, desde 2017, el cargo de asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción. Cuenta con una trayectoria de 27 años en Petróleos Mexicanos (Pemex) y ha sido distinguido por su liderazgo en responsabilidad social gubernamental.

Su lado más personal

En varias entrevistas, Bosch habló sobre experiencias de bullying en su infancia. Ha referido los retos que le implicaron vivir con TDAH y dislexia, al mismo tiempo que señaló que el apoyo de sus padres y hermano resultó determinante en su proceso de integración personal y profesional.

“Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”, comunicó en una ocasión a la revista Hola!

La modelo también compartió que la ceremonia de Miss Universe era esperada anualmente en su hogar como si se tratara de un evento deportivo. Verlo junto a su madre se convirtió en una tradición que definió su interés por la competencia internacional.

Expareja de reconocido futbolista

La nueva reina de belleza universal fue pareja del futbolista Kevin Álvarez. Aunque se conocen pocos detalles del noviazgo, según confirmó el propio jugador en una transmisión de Twitch, la relación finalizó en 2023. Durante su tiempo juntos, compartieron algunos momentos en redes sociales.

Controversia con Nawat Itsaragrisil

Sin lugar a dudas, la soberana pasará a la historia del certamen, en parte, por la tensa discusión el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

El pasado 3 de noviembre se produjo la disputa verbal de Nawat con Bosch, durante la ceremonia de entrega de bandas. Este la cuestionó por no publicar en redes sociales sobre el país anfitrión, Tailandia. Aunque ella le aclaró que se trataba de un malentendido, el empresario lanzó la frase que desató la polémica: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta”.

A través de un comunicado, la organización internacional de Miss Universe calificó el episodio como “inaceptable” y reiteró su compromiso para priorizar el respeto, inclusión y seguridad de todas las candidatas. Además, Bosch fue respaldada por sus compañeras, la reina saliente, Victoria Kjær, y por varias famosas.