Fátima Bosch de México se corona como Miss Universe 2025

Fátima Bosch de México se coronó como Miss Universe 2025 en la edición 74 del certamen, celebrado en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Tailandia.

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé ocupó el puesto de cuarta finalista; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo, tercera finalista; Miss Venezuela, Stephany Abasali, segunda finalista y Miss Tailandia, Praveenar Singh, como primera finalista.

Cabe destacar que esta noche la nueva Miss Universe fue coronada por Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjaer con la tiara Luz del Infinito —o Lumière de l’Infini—, presentada el año anterior en México.

La representante de Puerto Rico, Zashely Alicea no logró avanzar a la etapa de preguntas.

Al “Top 12” entró: Miss Chile, Inna Moll; Miss Colombia, Vanessa Pulgarín; Miss Cuba, Lina Luaces; Miss Guadalupe, Ophély Mézino; Miss México, Fátima Bosch; Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera; Miss Venezuela, Stephany Abasali; Miss China, Zhao Na; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo; Miss Tailandia, Praveenar Singh; Miss Malta, Julia Cluett; Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé.

El grupo que compuso el “Top 30″ fue Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera; Miss India, Manika Vishwakarma; Miss Guadalupe, Ophély Mézino; Miss China, Zhao Na; Miss Tailandia, Praveenar Singh; Miss República Dominicana, Jennifer Ventura; Miss Brasil, Gabriela Lacerda; Miss Rwanda, Solange Keita; Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé; Miss Colombia, Vanessa Pulgarín; Miss Países Bajos, Nathalie Yasmin; Miss Cuba, Lina Luaces; Miss Bangladesh, Tangia Methila; Miss Japón, Kaori Hashimoto; Miss Estados Unidos, Audrey Eckert; Miss México, Fátima Bosch; Miss Filipinas, Ahtisa Manalo; Miss Zimbabwe, Lyshanda Moyas; Miss Costa Rica, Mahyla Roth; Miss Malta, Julia Cluett; Miss Chile, Inna Moll; Miss Canadá, Jaime VandenBerg; Miss Universe Latina, Yamilex Hernández; Miss Croacia, Laura Gnjatović; Miss Venezuela, Stephany Abasali; Miss Guatemala, Raschel Paz; Miss Palestina, Raschel Paz; Miss Nicaragua, Itza Castillo; Miss Francia, Ève Gilles y Miss Paraguay, Yanina Gómez.

