Últimas Noticias
21 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Eterna reina: Dayanara Torres deslumbra como comentarista de Miss Universe 2025

La boricua recordó su triunfo en el 1993 y celebró la clasificación de su compatriota, Zashely Alicea, en el "Top 30″

21 de noviembre de 2025 - 10:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres funge como comentarista en la edición 74 de Miss Universe. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Puerto Rico, sin duda, brilla sobre el escenario de Miss Universe 2025 de forma especial. Además de la clasificación de Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Nicole Alicea Rivera, en el “Top 30″, la exreina de belleza Dayanara Torres también deslumbra como comentarista.

Ataviada de rosa empolvado, la boricua saludó con emoción. “¡Buenas noches, Tailandia!″, exclamó.

Durante su primera intervención, Torres recordó cuando se alzó con el codiciado título en el 1993. “Tenía 18 años, era la más joven. Era una bebé”, dijo entre risas. También sostuvo que era la de menor estatura en su competencia.

La actriz y presentadora, de igual modo, celebró que la representante de Puerto Rico ocupó un lugar en el grupo de 30 semifinalistas.

Luego del desfile de traje de baño dijo entre risas que no recordaba esa parte de la competencia, pues ya han pasado 32 años desde su reinado.

Junto a la estadounidense R’Bonney Gabriel, Miss Universe 2022, ofrecerá comentarios y anécdotas a lo largo de toda la velada.

En las redes sociales, los aficionados de los concursos de belleza llenaron de elogios a la modelo. Algunos aseguran que, “si vuelve a competir, gana”.

El pasado 11 de noviembre, la toalteña reveló el nuevo rol que desempeñaría en la edición 74 del concurso.

“¡Qué emoción! Ser invitada a ser ‘commentary host’ en el certamen de Miss Universe de este año es un honor increíble. En 1993 esta plataforma me abrió puertas que nunca imaginé y cambió el rumbo de mi vida. He tenido el privilegio de regresar varias veces como jurado, y ahora, volver en este nuevo rol se siente muy hermoso. Allí estaré, regresando a Tailandia, celebrando la fuerza y los sueños de cada mujer en ese escenario", puntualizó.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera
Dayanara Torres Miss Universe
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
