Dayanara Torres sustituye a Myrka Dellanos en “La mesa caliente” de Telemundo

“Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro ‘show’ desde su lanzamiento. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”.

Desde que Giselle Blondet anunció a principios de octubre la salida de su compañera del programa de entretenimiento de las tardes de Telemundo, “La mesa caliente”, muchos se preguntaron quién va a ocupar su silla.

Hasta esta semana la producción había optado por invitar a diferentes presentadoras en distintos días, entre ellas Cristina Porta, Lindsay Casinelli y Aylen Del Toro. Ahora, la silla de Dellanos tiene quien la ocupe, al menos durante los próximos meses.

Emocionada, Dayanara Torres anunció el domingo a través de las redes sociales que se une al equipo de conductoras de “La mesa caliente” desde el lunes y “por los próximos dos meses”.

“Feliz de poderles contar que a partir de este lunes, 3 de noviembre, y por los próximos dos meses, estaré con mis compañeras de ‘La mesa caliente’ por Telemundo. Qué emoción. No se lo pierdan”, escribió desde su perfil de Instagram.

Las reacciones de las copresentadoras titulares no se hicieron esperar en las redes. “Bienvenida al ‘team’. Te veo mañana”, comentó Verónica Bastos desde su perfil de Instagram. “Yayyyy”, reaccionó por su parte Andrea Meza. Blondet también se mostró muy entusiasmada con la noticia.