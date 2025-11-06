Opinión
6 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara Torres sustituye a Myrka Dellanos en “La mesa caliente” de Telemundo

Las coanimadoras estelares se mostraron entusiasmadas con la llegada de la boricua

6 de noviembre de 2025 - 5:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Recientemente, Dayanara Torres coanimó uno de los programas de Univision. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro ‘show’ desde su lanzamiento. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”.

Desde que Giselle Blondet anunció a principios de octubre la salida de su compañera del programa de entretenimiento de las tardes de Telemundo, “La mesa caliente”, muchos se preguntaron quién va a ocupar su silla.

Hasta esta semana la producción había optado por invitar a diferentes presentadoras en distintos días, entre ellas Cristina Porta, Lindsay Casinelli y Aylen Del Toro. Ahora, la silla de Dellanos tiene quien la ocupe, al menos durante los próximos meses.

Emocionada, Dayanara Torres anunció el domingo a través de las redes sociales que se une al equipo de conductoras de “La mesa caliente” desde el lunes y “por los próximos dos meses”.

“Feliz de poderles contar que a partir de este lunes, 3 de noviembre, y por los próximos dos meses, estaré con mis compañeras de ‘La mesa caliente’ por Telemundo. Qué emoción. No se lo pierdan”, escribió desde su perfil de Instagram.

Las reacciones de las copresentadoras titulares no se hicieron esperar en las redes. “Bienvenida al ‘team’. Te veo mañana”, comentó Verónica Bastos desde su perfil de Instagram. “Yayyyy”, reaccionó por su parte Andrea Meza. Blondet también se mostró muy entusiasmada con la noticia.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
