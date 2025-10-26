Dayanara Torres no contraerá matrimonio

La exreina de belleza, la puertorriqueña Dayanara Torres presentó, ayer, sábado a la persona que al parecer la comprometió, pero no para casarse sino para emprender juntos un nuevo proyecto profesional.

La semana pasada, la Miss Universe 1993, compartió una fotografía de un anillo en sus redes sociales con el mensaje de “He asked... & I said Yes (Él preguntó y yo dije sí)”, dejando entrever que abandonaría la soltería. La publicación causó revuelo en las redes sociales, ya que pocos conocían a la pareja de Torres.

Sin embargo, en la noche de ayer, durante gala del iHeart Radio Fiesta Latina 2025 en Miami se reveló quién es el “prometido” de la presentadora de televisión.

Se trata del presentador Enrique Santos, quien será el coanfitrión junto a Torres del nuevo programa radial de iHeart Radio. Ambos presentadores asistieron a la gala del iHeart Radio y recrearon una boda en tarima que dio a entender que la publicación del supuesto compromiso fue una estrategia publicitaria para el programa de radio.

Torres “le dio el sí” a Santos en el escenario de la gala para moderar el espacio radial que se transmitirá de 6:00 a 10:00 a.m. por la frecuencia Tu 94.9.