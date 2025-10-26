Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara Torres no contraerá matrimonio

Conoce quién es el “prometido” de la exreina de belleza y de qué se trata el anillo de compromiso

26 de octubre de 2025 - 12:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres se lanza a un nuevo proyecto laboral. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La exreina de belleza, la puertorriqueña Dayanara Torres presentó, ayer, sábado a la persona que al parecer la comprometió, pero no para casarse sino para emprender juntos un nuevo proyecto profesional.

RELACIONADAS

La semana pasada, la Miss Universe 1993, compartió una fotografía de un anillo en sus redes sociales con el mensaje de “He asked... & I said Yes (Él preguntó y yo dije sí)”, dejando entrever que abandonaría la soltería. La publicación causó revuelo en las redes sociales, ya que pocos conocían a la pareja de Torres.

Sin embargo, en la noche de ayer, durante gala del iHeart Radio Fiesta Latina 2025 en Miami se reveló quién es el “prometido” de la presentadora de televisión.

Se trata del presentador Enrique Santos, quien será el coanfitrión junto a Torres del nuevo programa radial de iHeart Radio. Ambos presentadores asistieron a la gala del iHeart Radio y recrearon una boda en tarima que dio a entender que la publicación del supuesto compromiso fue una estrategia publicitaria para el programa de radio.

Torres “le dio el sí” a Santos en el escenario de la gala para moderar el espacio radial que se transmitirá de 6:00 a 10:00 a.m. por la frecuencia Tu 94.9.

El anuncio de la pareja radial, era un dato que Torres había adelantado en el programa “El Gordo y la Flaca” de Univision, puesto que indicó que se trataba de “alguien de la industria” del entretenimiento. La nueva pareja radial, tras simular una ceremonia nupcial saludaron juntos a los asistentes de la gala.

Tags
Dayanara TorresRadioMiamiboda
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: