Osmel Sousa sobre Miss Universe 1993, Dayanara Torres: “Ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”
El “zar de la belleza” también opinó sobre la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea
19 de octubre de 2025 - 4:39 PM
19 de octubre de 2025 - 4:39 PM
El reconocido “zar de la belleza” Osmel Sousa dejó a muchos cibernautas sorprendidos luego de sus comentarios en el segmento “El Horno” del programa “En casa con Telemundo”, donde expresó su opinión sobre algunas ganadoras de Miss Universe, incluyendo a las puertorriqueñas Zuleyka Rivera y Dayanara Torres.
A preguntas del presentador de Telemundo, Gabriel Coronel, el actual asesor del certamen de belleza internacional declaró que Torres, quien ostenta la corona de Miss Universe 1993, “ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”.
“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí la ganadora era Venezuela”, aseguró el también venezolano, quien sostuvo que Miss Universe Venezuela, Milka Yelisava Chulina —quien quedó en segundo lugar— no recibió calificación de dos integrantes del jurado de aquel momento.
Ese certamen, donde la boricua se coronó como la mujer más bella del universo, se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.
En cuanto a Rivera, quien ganó Miss Universe 2006, la catalogó como una “gran reina, a pesar de que tuvimos un altercado una vez”, recordó el experto.
Por otro lado, Sousa fue cuestionado sobre el comentario de una de sus pupilas, la Miss Universe 1996, Alicia Machado, hacia la actual reina de belleza puertorriqueña, Zashely Alicea.
“Sabes que quiero mucho a Alicia Machado, pero ahí difiero de su opinión. Puerto Rico es una bailarina y ella lo tiene todo. Ella está muy bien. Fue un comentario que se le ocurrió… tú sabes que a Alicia lo que se le ocurre, lo dice…”, destacó Sousa.
Cabe destacar que la reacción surge luego de un reciente comentario de la venezolana precisamente en una publicación donde Sousa comparte con Alicea durante una visita a México, sede de las oficinas centrales del certamen.
“Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría”, escribió Machado.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: