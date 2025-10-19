Opinión
19 de octubre de 2025
Osmel Sousa sobre Miss Universe 1993, Dayanara Torres: “Ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”

El “zar de la belleza” también opinó sobre la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea

19 de octubre de 2025 - 4:39 PM

En 1993 Dayanara Torres se convirtió en la mujer más bella del universo al ganar el certamen internacional de Miss Universe en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. (Archivo Histórico GFR Media)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El reconocido “zar de la belleza” Osmel Sousa dejó a muchos cibernautas sorprendidos luego de sus comentarios en el segmento “El Horno” del programa “En casa con Telemundo”, donde expresó su opinión sobre algunas ganadoras de Miss Universe, incluyendo a las puertorriqueñas Zuleyka Rivera y Dayanara Torres.

A preguntas del presentador de Telemundo, Gabriel Coronel, el actual asesor del certamen de belleza internacional declaró que Torres, quien ostenta la corona de Miss Universe 1993, “ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”.

Dayanara Torres nació un 28 de octubre de 1974. El 17 de julio de 1992 la vida comenzaba a darle un nuevo giro. Ese día ganó la corona de Miss Puerto Rico que le daba el boleto para representar a la isla en Miss Universe de ese año.En mayo de 1993 viajó hasta la ciudad de México donde se celebró el certamen internacional.La beldad boricua durante su participación en la Primera Parada Puertorriqueña que se llevó a cabo el 18 de mayo de 2024 en la avenida Constitución, en Puerta de Tierra.
1 / 23 | FOTOS: La noche que Dayanara Torres ganó Miss Universe 1993. Dayanara Torres nació un 28 de octubre de 1974. El 17 de julio de 1992 la vida comenzaba a darle un nuevo giro. Ese día ganó la corona de Miss Puerto Rico que le daba el boleto para representar a la isla en Miss Universe de ese año. - Captura

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí la ganadora era Venezuela”, aseguró el también venezolano, quien sostuvo que Miss Universe Venezuela, Milka Yelisava Chulina —quien quedó en segundo lugar— no recibió calificación de dos integrantes del jurado de aquel momento.

Ese certamen, donde la boricua se coronó como la mujer más bella del universo, se llevó a cabo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

En cuanto a Rivera, quien ganó Miss Universe 2006, la catalogó como una “gran reina, a pesar de que tuvimos un altercado una vez”, recordó el experto.

Defiende a Miss Universe Puerto Rico 2025

Por otro lado, Sousa fue cuestionado sobre el comentario de una de sus pupilas, la Miss Universe 1996, Alicia Machado, hacia la actual reina de belleza puertorriqueña, Zashely Alicea.

“Sabes que quiero mucho a Alicia Machado, pero ahí difiero de su opinión. Puerto Rico es una bailarina y ella lo tiene todo. Ella está muy bien. Fue un comentario que se le ocurrió… tú sabes que a Alicia lo que se le ocurre, lo dice…”, destacó Sousa.

Cabe destacar que la reacción surge luego de un reciente comentario de la venezolana precisamente en una publicación donde Sousa comparte con Alicea durante una visita a México, sede de las oficinas centrales del certamen.

“Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría”, escribió Machado.

Osmel SousaDayanara TorresZashely Alicea RiveraZuleyka RiveraMiss Universe Puerto RicoMiss UniverseTelemundo
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón.
