“Te respetamos y valoramos”: cálido aplauso a Zuleyka Rivera en Miss Universe Puerto Rico 2025

La Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, fue recibida con aplausos y halagos al formar parte del comité de selección que esta noche elegirá a la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.

“De aquí no te saca nadie, te respetamos y te valoramos”, le expresó el presentador Jose Santana al presentarla ante el público.

El recibimiento de Santana fue una clara referencia a la controversia que protagonizó la reina de belleza boricua a inicios del pasado mes de junio, cuando renunció a su participación como capitana en el “reality show” de Telemundo, “Miss Universe Latina: El Reality”.

A Rivera la acompañan la Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú; la cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, Shirley Rodríguez; el diseñador David Antonio; el periodista Normando Valentín; la empresaria y modelo Maritere Benes; y el presidente de Lido Jewelers, Isaac Demel.

La gran final de Miss Universe Puerto Rico 2025 se lleva a cabo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Hoy una nueva reina sucederá a Jennifer Colón.