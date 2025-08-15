Opinión
15 de agosto de 2025
79°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Te respetamos y valoramos”: cálido aplauso a Zuleyka Rivera en Miss Universe Puerto Rico 2025

La reina de belleza boricua forma parte del jurado esta noche en la competencia final

15 de agosto de 2025 - 9:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Miss Universe Zuleyka Rivera es parte del jurado. (pablo.martinez@gfrmedia.com)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, fue recibida con aplausos y halagos al formar parte del comité de selección que esta noche elegirá a la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.

“De aquí no te saca nadie, te respetamos y te valoramos”, le expresó el presentador Jose Santana al presentarla ante el público.

El recibimiento de Santana fue una clara referencia a la controversia que protagonizó la reina de belleza boricua a inicios del pasado mes de junio, cuando renunció a su participación como capitana en el “reality show” de Telemundo, “Miss Universe Latina: El Reality”.

A Rivera la acompañan la Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú; la cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, Shirley Rodríguez; el diseñador David Antonio; el periodista Normando Valentín; la empresaria y modelo Maritere Benes; y el presidente de Lido Jewelers, Isaac Demel.

La gran final de Miss Universe Puerto Rico 2025 se lleva a cabo desde el Centro de Bellas Artes de Santurce. Hoy una nueva reina sucederá a Jennifer Colón.

Unas 23 aspirantes buscan convertirse en la sucesora de Jennifer Colón Alvarado y representar a la isla en el certamen internacional que este año se celebrará en Tailandia. Los presentadores de la velada son José Santana y Diane Ferrer. Top 10 de Miss Universe Puerto Rico 2025 en traje de gala. Miss Vieques, Isys Santos Crespo
1 / 68 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así se vivió la gran noche . Unas 23 aspirantes buscan convertirse en la sucesora de Jennifer Colón Alvarado y representar a la isla en el certamen internacional que este año se celebrará en Tailandia. - Pablo Martínez

Tags
Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoZuleyka RiveraTelemundoWapa TVCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Entretenimiento
