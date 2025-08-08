Opinión
8 de agosto de 2025
Farándula
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Zuleyka Rivera regresa como jurado de Miss Universe Puerto Rico 2025

El comité de selección fue anunciado la noche del jueves durante el especial “Pulso por la corona”

8 de agosto de 2025 - 11:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006. (Facebook)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Con miras a la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2025, la franquicia local anunció quiénes serán los encargados de evaluar a las 23 candidatas de esta edición durante la competencia preliminar, que será transmitida el domingo, 10 de agosto, a las 8:00 p.m. por Wapa Televisión.

La información fue revelada en el especial “Pulso por la corona”, conducido por la periodista Mónika Candelaria, donde se detalló que el jurado estará conformado por reconocidas personalidades destacadas en diversas áreas profesionales.

Conoce al comité de selección que evaluarán a las candidatas en la preliminar y/o final:

Zuleyka Rivera: Miss Universe 2006. Es actriz, presentadora y una figura influyente en el entretenimiento latino, con una exitosa carrera internacional.

Adriana Luna: Veterinaria e influencer. Fue la primera mujer puertorriqueña en alcanzar un millón de suscriptores en YouTube, gracias a su contenido de comedia familiar y su labor filantrópica a favor de los animales.

Jesús Cancel: Maquillador profesional con experiencia en portadas de revistas y con artistas internacionales, consolidado como uno de los más destacados del país.

Karla Guilfú Acevedo: Miss Universe Puerto Rico 2023 y Top 5 en el certamen internacional Miss Universe. Fundadora de una iniciativa sobre salud mental y promotora del bienestar emocional.

Zilka Ríos: Dietista registrada y consultora de salud, con una reconocida trayectoria en medios y programas de bienestar.

Madesly Martínez: Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers. Líder estratégica reconocida por impulsar el empoderamiento femenino en la industria.

Walter Otero: Galerista y filántropo, propietario de Walter Otero Contemporary Art, e influyente en el mundo del arte y la moda.

Shirley Rodríguez: Cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment. Es una de las ejecutivas más influyentes de la música latina, reconocida por Billboard por su visión global.

David Antonio: Diseñador de modas con más de 40 años de trayectoria. Ha presentado sus colecciones en importantes pasarelas internacionales.

Marie Tere Benes Lima: Empresaria y modelo profesional.

Isaac Demel: Presidente de Lido Jewelers. Empresario con más de cuatro décadas de trayectoria, diseñador de la corona oficial del certamen y promotor del empoderamiento femenino.

Normando Valentín: Periodista ancla de “NotiCentro Edición Estelar” de WAPA TV, con más de 30 años de trayectoria en el periodismo.

La conducción de la preliminar estará a cargo de la presentadora Nicole Chacón y Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024. La velada contará con presentaciones musicales a cargo del cantante Christian Alicea y Karina Vélez.

La noche final de Miss Universe Puerto Rico se llevará a cabo el jueves, 14 de agosto, a partir de las 7:00 p.m., desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos están disponibles en tcpr.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes.

Correcciones y Aclaraciones

La primera versión de esta nota, indicaba que Zuleyka Rivera sería jurado en la preliminar de la competencia.

Zuleyka RiveraMiss Universe Puerto RicoMiss UniverseWapa TV
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
