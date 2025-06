Estas son las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2025

La organización de Miss Universe Puerto Rico presentó hoy, martes, a todas las candidatas del certamen nacional, tras semanas de preparación y hermetismo para lo que fue el primer desfile de estas desde el concesionario autorizado de Genesis en Plaza las Américas. De entrada, la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico , Yizette Cifredo argumentó que el hermetismo de no revelar el grupo de candidatas hasta ahora fue una estrategia para protegerlas sobre posibles críticas previo a la presentación oficial de las delegadas.

“¿Yizette, por qué las has guardado tanto? Esa es la pregunta y voy a ser bien franca. Los certámenes de belleza son una plataforma hermosa y de mucho empoderamiento, pero también es una plataforma que se presta para la opinión y las críticas. Desafortunadamente muchas veces no se mide las consecuencias de lo que se dice. Todas ellas están dando un paso valiente porque quieren desarrollarse y representar a su país. Nosotros en Wapa Televisión no apoyamos de ninguna manera un acto de humillación ni ‘bullying’ a ninguna persona. Así que empezamos a trabajar en silencio con ellas para fortalecerlas”, aseguró Cifredo sobre el grupo de candidatas que describió que aunque es más pequeño que otros años es “inclusivo y a la vez exclusivo”, ya que hubo una selección más depurada entre el equipo de trabajo de Miss Universe Puerto Rico.